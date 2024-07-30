BUGÜNKÜ MAÇLAR - 30 Temmuz bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 30 TEMMUZ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 30 Temmuz Salı hangi maçlar var?
30 TEMMUZ MAÇ LİSTESİ
18.00 Hazırlık maçı: Beşiktaş - Sakaryaspor
18.00 Konferans Ligi Eleme: Drita - Breidablik K.
19.00 Konferans Ligi Eleme: Flora T. - SS Virtus
19.00 Şampiyonlar Ligi: Karabağ - Lincoln Red
19.00 Konferans Ligi Eleme: Pyunik - Struga Trim
20.00 Şampiyonlar Ligi: CS Petrobuc - Apoel
20.00 Şampiyonlar Ligi: Sparta Prag - Shamrock
21.00 Konferans Ligi Eleme: Hamrun Sparta - FC Ballkani
21.00: Fenerbahçe - Lugano
21.30 Şampiyonlar Ligi: S. Bratislava - Celje
21.45 Şampiyonlar Ligi: Klaksvik - Malmö
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30 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?👇🏼
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