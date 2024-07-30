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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 30 Temmuz bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 30 Temmuz Salı günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 11:50
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 30 Temmuz bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 30 TEMMUZ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 30 Temmuz Salı hangi maçlar var?

30 TEMMUZ MAÇ LİSTESİ

18.00 Hazırlık maçı: Beşiktaş - Sakaryaspor

18.00 Konferans Ligi Eleme: Drita - Breidablik K.

19.00 Konferans Ligi Eleme: Flora T. - SS Virtus

19.00 Şampiyonlar Ligi: Karabağ - Lincoln Red

19.00 Konferans Ligi Eleme: Pyunik - Struga Trim

20.00 Şampiyonlar Ligi: CS Petrobuc - Apoel

20.00 Şampiyonlar Ligi: Sparta Prag - Shamrock

21.00 Konferans Ligi Eleme: Hamrun Sparta - FC Ballkani

21.00: Fenerbahçe - Lugano

21.30 Şampiyonlar Ligi: S. Bratislava - Celje

21.45 Şampiyonlar Ligi: Klaksvik - Malmö

Linki tıklayarak maç listesine ulaşabilirsiniz...

30 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?👇🏼

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

Türk Telekom
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