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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 30 TEMMUZ rakamları

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle barajlarda son durum merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 60'ın altında seyrediyor. Megakentte yağışlar beklenen miktarda olmazken su seviyesi son olarak yüzde 59,13 olarak ölçüldü. İşte 30 Temmuz 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 06:54
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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 30 TEMMUZ rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 30 TEMMUZ | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 27,63 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 72,64 ile Terkos Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 30 Temmuz günü yüzde 59,13 olarak ölçüldü.

💦30 TEMMUZ 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

30 Temmuz günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 59,13 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 30 Temmuz'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %64,68

🚿 Darlık Barajı: %61,09

🚿 Elmalı Barajı: %63,98

🚿 Terkos Barajı: %72,64

🚿 Alibey Barajı: %27,63

🚿 Büyükçekmece Barajı: %55,87

🚿 Sazlıdere Barajı: %53,75

🚿 Istrancalar Barajı: %39,82

🚿 Kazandere Barajı: %29,76

🚿 Pabuçdere Barajı: %40,53

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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