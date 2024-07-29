Haberler Haberler TRT 1 CANLI YAYIN İZLE KESİNTİSİZ HD | TRT 1 canlı maç izle - CANLI TRT 1 İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN İZLE KESİNTİSİZ HD | TRT 1 canlı maç izle - CANLI TRT 1 İZLE

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun ilk televizyon kanalı olarak 31 Ocak 1968'de yayın hayatına başladığı günden beri Türkiye'nin gözde TV kanalı olan TRT1, EURO 2024 maçlarını canlı yayınlamaya devam ediyor. TRT Tabii uygulaması sayesinde internet olan her yerden erişim sağlanabilen TRT1 canlı yayın linkini haberimizde bulabilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 10:04 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 10:04
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRT 1 CANLI YAYIN İZLE KESİNTİSİZ HD | TRT 1 canlı maç izle - CANLI TRT 1 İZLE

👉TRT1 CANLI YAYIN izlemek için TIKLAYIN

TRT1 PROGRAMLARI

PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / TRT1 İZLE

Pelin Çift ile Gündem Ötesi, insanın en temel sorusu yaratılışa ait sırları bilim, din, semboller, tarihi gerçekler ve kadim bilgiler ışığında sorguluyor. Gündem Ötesi ilgi çekici konuları ve uzman konuklarıyla bildiğinizden fazlasını TRT1 ekranlarına taşıyor. Pelin Çift İle Gündem Ötesi TRT1'de...

TRT1 CANLI izlemek için tıklayın

SEN TÜRKÜLERİ SÖYLE - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / TRT1 İZLE

3'TE 3 - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / TRT1 İZLE

Türkiye'nin bilgi yarışması "3'TE 3" TRT 1 ekranlarında kazandırmaya devam ediyor. Türkiye'nin bilgi yarışması "3'TE 3" te bilgiyle yarışacak bilgiyle kazanacaksınız. Kazanmak için yapmanız gereken tek şey üç soruyu art arda doğru cevaplayarak 3'te 3 yapmak. "3'TE 3" te sorular da üç şıktan oluşuyor. Her üç soruda bir kez "Bir şıkkı ele" jokerini kullanarak Prof. Dr. Tufan Gündüz'den yardım alabilirsiniz. Böylece kalan iki şıkla doğru cevaba bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Ayrıca her 3'te 3 yaptığınızda "Tamam" diyerek kazandığınız ödülle yarışmadan ayrılabilir veya "Devam" diyerek daha yüksek ödüller için yarışmaya devam edebilirsiniz. Yarışmanın herhangi bir noktasında kırmızı butona bastığınızda ise en son tamamladığınız üçlemenin yarısı ile yarışmadan çekilebillirsiniz. Tüm soruları doğru cevapladığınızda kazanacağınız büyük ödül tam 500 bin lira. Tarihten sinemaya, coğrafyadan edebiyata, spordan fen bilimlerine birçok alandan sorularla hem yarışmak hem de kazanmak için www.3te3.tv adresinden başvuru yapabilirsiniz.

TRT1 CANLI izlemek için tıklayın

ALİŞAN İLE HAYATA GÜLÜMSE - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / TRT1 İZLE

"Alişan ile Hayata Gülümse" programı, alanında saygın ve güvenilir uzmanları, Yeşilçam ve sahnelerin birbirinden ünlü isimler ile yurdun dört bir yanından konukları ağırlayacak.

Programda uzman isimler, sağlıkla ilgili merak edilenleri anlatacak, önemli noktaların altını çizecek. Yeşilçam'dan ve sahnelerden birbirinden ünlü isimler ile sıcak ve içten söyleşiler de programda izleyiciyle buluşacak. Hatıralar, anekdotlar ve yaşanmış ilginç hikayeler ekranlara gelecek.

Ayrıca yurdun dört bir yayınından farklı konu ve konuklar, ünlü şef Beyhan Budakçı'dan püf noktalarıyla pratik ve lezzetli yemek tarifleri "Alişan ile Hayata Gülümse"de yer alacak.

TRT1 CANLI izlemek için tıklayın

BU TOPRAĞIN SESİ - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / TRT1 İZL

TRT1 CANLI izlemek için tıklayın

TRT1 DİZİLERİ

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / TRT1 İZLE

BENİM GÜZEL AİLEM - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / TRT1 İZLE

GÖNÜL DAĞI - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / TRT1 İZLE

TRT1 CANLI izlemek için tıklayın

TEŞKİLAT - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / TRT1 İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / TRT1 İZLE

TRT1 CANLI izlemek için tıklayın

Mourinho'dan sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin Lugano 11'i
Hollanda - Türkiye | CANLI
DİĞER
’Mazlumu getirin bana’ repliğiyle Atla Gel Şaban’ın Kazım’ıydı! Dinçer Çekmez’in kardeşi meğer kendisinden ünlüymüş... Herkes tanıyor
Yıllardır bitkisel hayattaydı! Kenan Işık hayatını kaybetti... Neden komaya girmişti?
Talisca için transfer iddiası! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
Galatasaray'da ayrılık vakti! Okan Buruk...
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin Lugano 11'i Mourinho'dan sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin Lugano 11'i 10:47
Fenerbahçe Lugano Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman? Fenerbahçe Lugano Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman? 10:23
Talisca için transfer iddiası! Beşiktaş ve Fenerbahçe... Talisca için transfer iddiası! Beşiktaş ve Fenerbahçe... 10:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan annesine Emirhan’ı sordu: Oğlunu nereye gönderiyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan annesine Emirhan’ı sordu: Oğlunu nereye gönderiyorsun 01:37
Russell’a diskalifiye şoku! Russell’a diskalifiye şoku! 01:31
G.Saray'da İlkay Gündoğan bekleyişi! Sürpriz yaşanabilir G.Saray'da İlkay Gündoğan bekleyişi! Sürpriz yaşanabilir 23:27
Daha Eski
G.Saray'ın gözdesi için F.Bahçe devreye girdi! G.Saray'ın gözdesi için F.Bahçe devreye girdi! 23:21
F.Bahçe'ye İspanyol ön libero! F.Bahçe'ye İspanyol ön libero! 22:58
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 22:58
G.Saray'a Wendel şoku! G.Saray'a Wendel şoku! 22:58
Cimbom'a bir Danimarkalı daha! Resmen açıklandı Cimbom'a bir Danimarkalı daha! Resmen açıklandı 22:58
Mourinho'nun 1 numaralı prensi ortaya çıktı! Bu transfer ligi sallar Mourinho'nun 1 numaralı prensi ortaya çıktı! Bu transfer ligi sallar 22:58