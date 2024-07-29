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LİSE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN 2024? | MEB lise kayıtları ne zaman başlayacak? | 2024-2025 LGS lise kayıt tarihi

MEB tarafından düzenlenen LGS'nin yapılması ve sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapan öğrenciler, tercih sonuçlarına da erişim sağladı. Öğrenim göreceği liseyi seçen adaylar, okullara kayıt yaptırmak için araştırmalara başladı. Peki lise kayıt tarihleri ne zaman 2024? MEB lise kayıtları ne zaman başlayacak? İşte 2024-2025 LGS lise kayıt tarihi ve detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 16:05
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LİSE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN 2024? | MEB lise kayıtları ne zaman başlayacak? | 2024-2025 LGS lise kayıt tarihi

Hayalindeki liseye gitmek isteyen öğrenciler geçtiğimiz aylarda LGS'ye girdi. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih maratonu başladı. LGS nakil süreçleri devam ederken öğrenciler bir yandan da okulların kayıt tarihlerini araştırıyor. Lise kayıt tarihleri ne zaman 2024? MEB lise kayıtları ne zaman başlayacak? sorularının yanıtı ve detayları sizler için derledik.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 2024 LGS yerleştirme süreci kapsamında Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçları 5 Ağustos 2024 tarihinde ilan edilecektir.

Son aşamada, yatılılık başvuruları 23 Ağustos 2024 tarihinde alınacak ve başvuru sonuçları 26 Ağustos 2024 tarihinde duyurulacaktır.

Öğrenciler, lise tercihleri sonucunda yerleştikleri okullara sistem üzerinden otomatik olarak kayıt yaptırılacaktır.

Öte yandan Yerleştirmelere esas nakiller, iki dönemde yapılacak. Her iki dönemde de merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN ÖZEL OKULLAR KAYIT TAKVİMİ

ÖN KAYIT DÖNEMİ: 5-7 TEMMUZ 2024

KESİN /ASİL- YEDEK LİSTE KAYIT DÖNEMİ: 8 TEMMUZ

SERBEST KAYIT DÖNEMİ: 09 -10 -11- 12 TEMMUZ

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL DÖNEMİ: 22 TEMMUZ-5 AĞUSTOS

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