KYK 2024 BAŞVURU TARİHLERİ | KYK başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? - Bu yıl KYK burs ve yurt ücretleri ne kadar?

KYK YURT, BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN? | ÖSYM'nin düzenlediği YKS'ye katılarak üniversite okumak isteyen adaylar için süreç ilerliyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak tercih sürecinde adaylar, öğrenim görmek istedikleri üniversite ve bölümleri seçecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın maddi duruma göre sağladığı yurt ve burs imkanından yararlanmak isteyenler ise başvuru yapmak için bekleyişini sürdürüyor. İşte KYK yurt ve burs başvuru tarihleri...

2024 - 2025 KYK BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak tercih sürecinin sonunda, adaylar yerleştikleri üniversite ve bölümleri öğrenecek. Tercih süreci ve KYK yurt ve burs başvuru tarihleri hakkında resmi bir açıklama bulunmazken KYK başvurularının Ağustos ayında alınması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

2023 KYK YURT, BURS BAŞVURULARI NE ZAMANDI?

2023-2024 eğitim döneminde üniversitelilerin KYK yurt ve burslarına başvuru tarihleri 29 Ağustos - 2 Eylül olarak belirlenmişti.

KYK BURS, YURT BAŞVURUSU HER YIL TEKRARLANMALI MI?

Geçtiğimiz senelerde KYK yurduna başvuru yapan, başvurusu kabul edilen ve yurtta barınan üniversite öğrencileri, eğitimleri tamamlanana kadar yurtta kalma hakkı kazanıyor. Öğrenci, ön lisans bölümünde iken yurtta kalmak için başvuruda bulunursa, ön lisans eğitimini tamamlayana dek (2 yıl), lisans eğitimi için başvurduysa 4 yıl yurtta kalma hakkına sahip oluyor. Bunun için yeniden başvuru yapılmasına gerek yoktur.

KYK BURSU, KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Son güncellemesi 2024'ün Ocak ayında yapılan KYK burs ücretleri şöyle:

💰Lisans Öğrencileri: 2 bin TL

💰Yüksek Lisans Öğrencileri: 4 bin TL

💰Doktora öğrencileri: 6 bin TL

KYK BURSU, KREDİSİ 12 AY MI ÖDENİYOR?

KYK bursu alan öğrenciler tüm eğitim dönemleri boyunca KYK bursu alırlar. Örneğin bir lisans öğrencisi 48 ay (4 yıl) boyunca KYK Bursu almaya devam eder. KYK bursu örgün eğitim dönenimde olduğu gibi yaz aylarında da öğrencilerin hesaplarına yatırılır.

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor. En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor. Geçtiğimiz sene açıklanan yurt ücretlerine göre, Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira olarak belirlendi.

KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.