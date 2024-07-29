Her yıl yılın bu zamanları Eyyam-ı Bahur ismi verilen şiddetli sıcak hava dalgası ile anılmaktadır. Uzmanlar ise bu sıcak hava dalgasına karşı uyarılarda bulunuyorlar. Peki, Eyyam-ı Bahur nedir, ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman başlıyor, ne kadar sürecek? Merak edilenleri sizler için derledik.

EYYAM-I BAHUR NEDİR?

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına denk geliyor.

Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahurun, Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde etkisini göstermesi bekleniyor.

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu yıl, Eyyam-ı Bahur sıcaklıklarının özellikle Doğu Akdeniz'de etkili olması bekleniyor. Prof. Dr. Şermin Tağıl, bu dönemin oldukça sıcak geçeceğini ve bazı bölgelerde yağış olasılığının bulunduğunu belirtti. Türkiye, son 13 aydır sıcaklık rekorları kırmakta olup, Eyyam-ı Bahur sıcak hava dalgasının Aydın gibi bölgelerde 31 Temmuz – 7 Ağustos tarihleri arasında etkili olması bekleniyor.

KALP HASTALARI DİKKAT!

Türkiye'de hava sıcaklıkları rekor kırarken uzmanlar özellikle kalp hastalarını uyardı. Etlik Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Belma Yaman, aşırı sıcakların kalp sağlığı üzerindeki etkilerini ve alınabilecek önlemleri açıkladı:

-Güneşin en güçlü olduğu saatlerde dışarıda kalınmamalı. Mümkünse, dışarı çıkışlar sabahın erken veya akşamın serin saatlerine denk getirilmeli.

-Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler giyilmeli, bol su içilmeli ve sık sık gölgelenebileceğimiz yerler bulunmalı. Günlük sıvı ihtiyacı su içilerek karşılanmalı.

-Evde kalma süresince klima veya fan kullanımı serin kalmak adına faydalıdır ancak kalp hastaları ani sıcaklık değişimlerinden kaçınmalı.

-Kalp hastalarının özellikle yaz aylarında düzenli kontrollerini yaptırmaları ve sağlık durumlarını izlemeleri de büyük önem taşır.