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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 29 Temmuz bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 29 Temmuz Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 10:00 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 10:00
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 29 Temmuz bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 TEMMUZ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 29 Temmuz Pazar hangi maçlar var?

Linki tıklayarak maç listesine ulaşabilirsiniz...

21 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?👇🏼

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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