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ALES/3 SINAV TARİHİ ÖSYM 2024 | Bir sonraki ALES ne zaman yapılacak, başvuru tarihi ne zaman?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olarak bilinen ALES her yıl 3 kez düzenleniyor. Bu yıl 2 kez gerçekleştirilen ALES için adaylar emek sarf etti. İstediği puanı alamayanlar ve sınava 2024 yılında ilk kez girecek olanlar ALES-3 ne zaman yapılacak, başvuru tarihi ne zaman? sorularının yanıtlarını merak ediyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2024 Pazar 18:28
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ALES/3 SINAV TARİHİ ÖSYM 2024 | Bir sonraki ALES ne zaman yapılacak, başvuru tarihi ne zaman?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için heyecanlı bekleyiş yeniden başladı. Son olarak ikinci kez gerçekleştirilen sınav sonrası adaylar ALES-3 sınav tarihini merak ediyor. Bir sonraki ALES ne zaman yapılacak, başvuru tarihi ne zaman? İşte yanıtı...

ALES-3 SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE 2024?

ÖSYM, 2024 yılına ilişkin sınav takvimini açıkladı. Bu kapsamda, 2024 ALES-3 sınavının tarihi 17 Kasım 2024 olarak belirlendi.

2024 ALES-3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ALES-3 sınavının başvuru tarihleri 16 Ekim 2024 olarak açıklandı.

2024 ALES-3 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2024 ALES-3 geç başvuruları 6 Aralık 2024 tarihinde alınacak.

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