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ALES/2 SONUCU SORGULAMA EKRANI 2024 ÖSYM AİS GİRİŞ | ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen ALES her yıl 3 kez gerçekleştiriliyor. ALES/2 28 Temmuz Pazar günü yapılmıştı. Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen öğrencilerin katılım sağladığı sınav sonrası sonuçlar için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sonuçlarının yanıtları araştırılırken detayları sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2024 Pazar 16:21
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ALES/2 SONUCU SORGULAMA EKRANI 2024 ÖSYM AİS GİRİŞ | ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin düzenlediği 2024 ALES-2'nin tamamlanmasının ardından sonuçlar için bekleyiş sürüyor. Akademik kariyer yapmak isteyenlerin veya hali hazırda akademide görev alanların puanını yenilemek/yükseltmek için girdiği sınav sonrası araştırmalar hız kazandı. Peki, ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte güncel bilgiler...

ALES-2 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ALES'in bu yıl ikincisi 28 Temmuz Pazar günü düzenlendi. Adayalar için heyecanlı bekleyiş sürerken sınav sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 16 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

YÜKSEK LİSANS İÇİN ALES PUANI KAÇ OLMALI?

2024 ALES kılavuzunda bu konu şu ifadelerle ele alındı:

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek lisans programları haricindeki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınav sonuçları kullanacaklardır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir.

ÖSYM ALES/2 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİR

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca bu puanların üzerinde bir standart puan belirlenebilir. Yükseköğretim kurumları, lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde sınav puanının, %50'den az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağını adaylara duyuracaklardır. Yükseköğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabileceklerdir.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçlarının geçerlilik süresi resmi olarak 5 yıldır. ALES puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren geçerli olmakla birlikte bu puanlar 5 yıl sonrasına kadar kullanılabilmektedir. Yani 2022 yılı ALES sonuçları 2027 yılına kadar geçerli olacak.

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