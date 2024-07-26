Haberler Haberler tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

UEFA Şampiyonlar Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig yayıncısı TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçları süresinde araştılan TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 07:04 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 07:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

tv8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

tv8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

F.Bahçe'ye savaşçı orta saha!
Türk Telekom
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu'na servet! İngilizler rakamı duyurdu...
Seçil Erzan davasında çarpıcı ifade! Paraların adresini söyledi! Eski sevgiliyi işaret etti
İşte ülke puanında son durum!
F.Bahçe'de sıra orta sahada!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jelert Avusturya kampına katıldı Jelert Avusturya kampına katıldı 01:26
Jelert Avusturya kampına katıldı Jelert Avusturya kampına katıldı 01:25
TFF’de kurullar belli oldu TFF’de kurullar belli oldu 01:18
U19 Milli Takımı Şili’ye gidemedi U19 Milli Takımı Şili’ye gidemedi 01:18
Başkan Erdoğan tribünden izledi Başkan Erdoğan tribünden izledi 01:16
Başakşehir şov Başakşehir şov 01:15
Daha Eski
Moral ve güven! Moral ve güven! 01:13
Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçları sona erdi! Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçları sona erdi! 00:49
Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçları sona erdi! Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçları sona erdi! 00:47
Başkan Erdoğan'dan Başakşehir'e tebrik Başkan Erdoğan'dan Başakşehir'e tebrik 00:40
Başkan Erdoğan'dan Başakşehir'e tebrik Başkan Erdoğan'dan Başakşehir'e tebrik 00:39
İşte ülke puanında son durum! İşte ülke puanında son durum! 00:35