Haberler Haberler YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN 2024? | ÖSYM YKS 2. tercihler hangi tarihte yapılacak?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN 2024? | ÖSYM YKS 2. tercihler hangi tarihte yapılacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavının ardından tercih heyecanı başladı. Eğitim görmek istedikleri üniversite ve bölümler arasında tercihte bulunan adaylardan ilk tercihlerde yerleşemeyenlere tanınan 2. ek tercih hakkı için araştırmalar da hız kazandı. ÖSYM'nin yayımlayacağı ek tercih kılavuzuna göre ek tercih yapacak olan adaylar, arama motorlarında 'YKS ek tercihler ne zaman 2024? SYM YKS 2. tercihler hangi tarihte yapılacak?' sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 14:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN 2024? | ÖSYM YKS 2. tercihler hangi tarihte yapılacak?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN 2024? | Yaklaşık 3 milyon adayın katılım sağladığı YKS sınavının ardından üniversiteye gitmek isteyenler için sürecin sonuna yaklaşılıyor. Tercih sürecinin 25 Temmuz Perşembe günü başlamasının ardından ek tercihler için araştırmalar hızlandı. Peki ÖSYM YKS 2. tercihler ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

ÖSYM YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS'ye katılan 3 milyondan fazla adaydan ek tercihleri bekleyenler için geri sayım devam ediyor. 25 Temmuz Perşembe günü başlayan tercih döneminde sonuçlar heyecanla bekleniyor. YKS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları bilgisini içeren 2024-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu henüz yayınlanmadı. Üniversiteye giriş aşamasında yapılan ek tercihlerin tarihlerine ilişkin de ÖSYM tarafından resmi bir bilgi paylaşılmadı.

YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Ek yerleştirme işlemleri, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2024-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak.Ek yerleştirmeler için açılan kontenjanlar, üniversite kayıt işlemlerinin ardından açıklanmakla birlikte süreç şöyle ilerleyecek:

👉YÖK, kayıt yaptırılmayan bölümleri ÖSYM'ye bildirecek.

👉ÖSYM tercih kılavuzu yayımlayacak.

👉ÖSYM'nin kılavuzunda adaylar güncel üniversite taban puanlarını ve kontenjanlarını görüntüleyebilecek.

YKS ek yerleştirme kılavuzuna ilişkin ÖSYM tarafından bilgilendirme yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.

  • Tercih işlemlerini kaçıran adaylar veya herhangi bir nedenle yapmayanlar ek yerleştirmeler için tercih yapabilir.
  • 2022 Ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2022-YKS'de ilk yerleştirmede hiçbir lisans/önlisans programına yerleşmemiş olan adaylar yararlanabilmektedir.
  • Özel yetenek sınavıyla alım yapan bir bölüme yerleşen adaylar da ek tercih işlemlerinden faydalanabilmektedir.
  • Merkezi yerleştirmede bir örgün yüksek öğretim programına yerleştirilen öğrenciler ile kontenjansız açık öğretime yerleştirilen öğrenciler Anadolu
  • Üniversitesi AÖF'ün kontenjan sınırlaması olmayan bölümleri için ek yerleştirme başvurusu yapabililer.
  • 2022-YKS ek yerleştirmelerde tercih yapabilmeniz için 2022-YKS yerleştirme puanınızın hesaplanmış olması gerekmektedir.

En-Nesyri'nin maliyeti duyuruldu!
Türk Telekom
DİĞER
A SPOR CANLI İZLE RUZOMBEROK TRABZONSPOR MAÇI || Ruzomberok Trabzonspor maçı canlı yayın ile A Spor izle linki burada
İzmir’de 2 kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni gelişme! Bilirkişi raporu çıktı! 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı
G.Saray'dan transfer açıklaması! Resmen...
F.Bahçe'de sıra orta sadaha!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da flaş gelişme! Kazımcan... G.Saray'da flaş gelişme! Kazımcan... 14:34
Ruzomberok - Trabzonspor maçı yayın bilgileri! Ruzomberok - Trabzonspor maçı yayın bilgileri! 14:15
Başakşehir - La Fiorita maçı saat hangi kanalda? Başakşehir - La Fiorita maçı saat hangi kanalda? 13:30
"Beni birçok takım istedi ama..." "Beni birçok takım istedi ama..." 13:22
En-Nesyri'nin maliyeti duyuruldu! En-Nesyri'nin maliyeti duyuruldu! 12:53
Ostigard transferinde son durum ne? Beşiktaş... Ostigard transferinde son durum ne? Beşiktaş... 12:36
Daha Eski
G.Saray'dan transfer açıklaması! Resmen... G.Saray'dan transfer açıklaması! Resmen... 11:35
Süper Lig'de görev alacak hakemler açıklandı Süper Lig'de görev alacak hakemler açıklandı 11:30
F.Bahçe'den flaş transfer kararı! Djiku... F.Bahçe'den flaş transfer kararı! Djiku... 11:22
Tete Panathinaikos'un UEFA kadrosunda! Tete Panathinaikos'un UEFA kadrosunda! 10:33
Choupo-Moting iddiası! Süper Lig devi... Choupo-Moting iddiası! Süper Lig devi... 10:17
Ve Elias Jelert G.Saray'da! İşte sözleşme şartları Ve Elias Jelert G.Saray'da! İşte sözleşme şartları 09:58