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TERCİH YAPAN EK TERCİH DE YAPABİLİR Mİ? 2024 YKS tercih yaparsam ek tercihlerde puanım düşer mi?

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavına katılan üniversite adayları için tercih dönemi başladı. Sınav sonuçlarına göre üniversite ve bölüm tercihi yapacak olan adaylar, ek tercih hakkında da araştırmalara başladı. Peki tercih yapanlar ek tercih de yapabilir mi? 2024 YKS tercih yaparsam ek tercihlerde puanım düşer mi? Detaylar ve merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 11:19
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TERCİH YAPAN EK TERCİH DE YAPABİLİR Mİ? 2024 YKS tercih yaparsam ek tercihlerde puanım düşer mi?

TERCİH YAPAN EK TERCİH DE YAPABİLİR Mİ? ÖSYM'nin düzenlediği 3 oturumlu YKS sınavlarının geride kalmasıyla, sonuçları açıklanan adayları tercih heyecanı sardı. 25 Temmuz Perşembe günü başlayan tercih işlemlerinde şansını deneyip ek tercihlerde de tercih yapmak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Tercih yapanlar ek tercih de yapabilir mi? 2024 YKS tercih yaparsam ek tercihlerde puanım düşer mi?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

TERCİH YAPANLAR EK TERCİH DE YAPABİLİR Mİ?

ÖSYM, 2024 yılına ilişkin ek tercih kılavuzunu henüz yayımlamadı. Ancak 2023 yılının ek tercih kılavuzuna göre, tercih döneminde herhangi bir bölüme yerleşen adaylar ek tercih yapamaz. Ek yerleştirme tercihlerinden birinci tercihlerde tercih yapmayan veya birinci tercihlerde tercih yapmasına rağmen herhangi bir programa yerleşemeyen öğrenciler yararlanabilecek. Geçtiğimiz yılın kılavuzunda şu ifadelere yer verildi:

"2023-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2023-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir. "

2024 YKS TERCİH YAPARSAM EK TERCİHLERDE PUANIM DÜŞER Mİ?

YKS tercihleri merkezi yerleştirme döneminde bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, ek tercihe başvuramazlar. Yerleşemeyen adayların ise, herhangi bir okul ve bölüme girmediğinden ek tercihlerde okul puanı (OBP) düşmez.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

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