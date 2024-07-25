KPSS ÖABT GİRİŞ BELGESİ SORGULA 2024 | 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav yerleri belli oldu

KPSS ÖABT GİRİŞ BELGESİ SORGULA 2024 | KPSS Lisans süreci, Genel Yetenek - Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarının ardından 4 Ağustos'ta yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile devam edecek. Sınava katılacak öğretmen adayları için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından '2024-KPSS Lisans: Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı' başlığı ile yapılan duyurunun ardından 'KPSS ÖABT giriş belgesi sorgulama ekranı ve 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav yeri öğrenme' konularını sizler için derledik.

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ÖSYM DUYURDU: ÖABT GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2024-KPSS Lisans: Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı.

4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 25 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

DİKKAT!

4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

2024-KPSS Lisans: Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldıhttps://t.co/5HcHsKGOV9 pic.twitter.com/dmul695PoZ — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) July 25, 2024

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