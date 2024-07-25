Haberler Haberler KPSS ÖABT GİRİŞ BELGESİ SORGULA 2024 | 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav yerleri belli oldu

KPSS ÖABT GİRİŞ BELGESİ SORGULA 2024 | 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav yerleri belli oldu

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), sınav yerleri belli oldu. ÖSYM, ÖABT sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Devlet memuru olmak isteyen öğretmen adaylarına yönelik 4 Ağustos'ta yapılacak sınav için 'KPSS ÖABT giriş belgesi sorgulama ekranı ve 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav yeri öğrenme' konularını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 10:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KPSS ÖABT GİRİŞ BELGESİ SORGULA 2024 | 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav yerleri belli oldu

KPSS ÖABT GİRİŞ BELGESİ SORGULA 2024 | KPSS Lisans süreci, Genel Yetenek - Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarının ardından 4 Ağustos'ta yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile devam edecek. Sınava katılacak öğretmen adayları için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından '2024-KPSS Lisans: Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı' başlığı ile yapılan duyurunun ardından 'KPSS ÖABT giriş belgesi sorgulama ekranı ve 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav yeri öğrenme' konularını sizler için derledik.

2024 KPSS ÖABT GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM DUYURDU: ÖABT GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2024-KPSS Lisans: Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı.

4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 25 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

DİKKAT!

4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

2024-KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ SINAV YERİNİZİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Ve Elias Jelert G.Saray'da! İşte sözleşme şartları
F.Bahçe'de bombalar peş peşe! En-Nesyri'nin ardından...
DİĞER
Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda? Ruzomberok-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Medyadaki 'köpekperest' başıboşların 'Gezi' hayali! CHP yandaşı SÖZCÜ'de 'sokak savaşı' tehdidi: "Direniş büyür, tahminlerin ötesine geçer"
Choupo-Moting iddiası! Süper Lig devi...
F.Bahçe'de sıra orta sadaha!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tete Panathinaikos'un UEFA kadrosunda! Tete Panathinaikos'un UEFA kadrosunda! 10:33
Choupo-Moting iddiası! Süper Lig devi... Choupo-Moting iddiası! Süper Lig devi... 10:17
Ve Elias Jelert G.Saray'da! İşte sözleşme şartları Ve Elias Jelert G.Saray'da! İşte sözleşme şartları 09:58
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 25 Temmuz bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 25 Temmuz bugün kimin maçı var? 08:34
Aslan yıldızlarıyla kazandı Aslan yıldızlarıyla kazandı 01:09
Okan Buruk: Taraftarımızın yanımızda olmasını istiyorum Okan Buruk: Taraftarımızın yanımızda olmasını istiyorum 01:00
Daha Eski
Okan Buruk: Taraftarımızın yanımızda olmasını istiyorum Okan Buruk: Taraftarımızın yanımızda olmasını istiyorum 01:00
Sağ bekte işlem tamam Sağ bekte işlem tamam 00:51
Konya berabere: 1-1 Konya berabere: 1-1 00:45
Metin, Pazar’da Metin, Pazar’da 00:45
Çayeli’nde 3 imza Çayeli’nde 3 imza 00:44
Çuvalla gol atar! Çuvalla gol atar! 00:42