EŞİT AĞIRLIK TABAN PUANLARI 2024 | YKS eşit ağırlık ile alım yapan 2 yıllık, 4 yıllık bölümler

EŞİT AĞIRLIK TABAN PUANLARI 2024 | ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavlarına toplam 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu. Sınavın ikinci etabı olan AYT'ye ise yaklaşık 1 milyon üniversite adayı katılım sağlarken sınavın ardından tercih heyecanı başladı. AYT'ye eşit ağırlık alanından katılıp bu alanda tercih yapacak adaylar için YKS eşit ağırlık ile alım yapan 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını derledik.
YKS EŞİT AĞIRLIK - TM PUANI İLE ALAN BÖLÜMLER, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLAR
2 YILLIK ÖN LİSANS EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Arıcılık
- Atçılık ve Antrenörlüğü
- Avcılık ve Yaban Hayatı
- Bağcılık
- Bahçe Tarımı
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Basım ve Yayın Teknolojileri
- Bilgi Yönetimi
- Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi
- Çevre Temizliği ve Denetimi
- Çim Alan Tesisi ve Yönetimi
- Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
- Deniz Brokerliği
- Deniz ve Liman İşletmeciliği
- Dış Ticaret
- Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
- Emlak Yönetimi
- Eser Koruma
- Et ve Ürünleri Teknolojisi
- Ev İdaresi
- Fındık Eksperliği
- Fidan Yetiştiriciliği
- Grafik Tasarımı
- Hava Lojistiği
- İç Mekan Tasarımı
- İkram Hizmetleri
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- İşletme Yönetimi
- Kooperatifçilik
- Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
- Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği
- Lojistik
- Maliye
- Mantarcılık
- Marina ve Yat İşletmeciliği
- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
- Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi
- Mimari Restorasyon
- Moda Tasarımı
- Moda Yönetimi
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
- Organik Tarım
- Ormancılık ve Orman Ürünleri
- Otobüs Kaptanlığı
- Özel Güvenlik ve Koruma
- Pazarlama
- Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
- Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
- Posta Hizmetleri
- Raylı Sistemler İşletmeciliği
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- Sağlık Turizmi İşletmeciliği
- Sahne ve Dekor Tasarımı
- Seracılık
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
- Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
- Sosyal Güvenlik
- Sosyal Hizmetler
- Spor Yönetimi
- Su Altı Teknolojisi
- Süt ve Ürünleri Teknolojisi
- Tapu ve Kadastro
- Tarımsal İşletmecilik
- Tarla Bitkileri
- Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
- Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
- Tohumculuk Teknolojisi
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri
- Uçuş Harekat Yöneticiliği
- Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
- Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi
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4 YILLIK EŞİT AĞIRLIK LİSANS BÖLÜMLERİ
- Aile ve Tüketici Bilimleri Taban Puanları
- Antrenörlük Eğitimi Taban Puanları
- Antropoloji Taban Puanları
- Arkeoloji Taban Puanları
- Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Taban Puanları
- Bankacılık Taban Puanları
- Bankacılık ve Finans Taban Puanları
- Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları
- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Taban Puanları
- Bilgi ve Belge Yönetimi Taban Puanları
- Bilim Tarihi Taban Puanları
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Taban Puanları
- Çocuk Gelişimi Taban Puanları
- Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Taban Puanları
- Egzersiz ve Spor Bilimleri Taban Puanları
- Ekonometri Taban Puanları
- Ekonomi Taban Puanları
- Ekonomi ve Finans Taban Puanları
- Elektronik Ticaret Ve Yönetimi 2024 Taban Puanları
- Emlak Ve Emlak Yönetimi 2024 Taban Puanları
- Enerji Yönetimi Taban Puanları
- Felsefe Taban Puanları
- Felsefe Grubu Öğretmenliği Taban Puanları
- Finans ve Bankacılık Taban Puanları
- Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Taban Puanları
- Girişimcilik Taban Puanları
- Grafik Taban Puanları
- Grafik Tasarımı Taban Puanları
- Grafik Sanatlar Taban Puanları
- Gümrük İşletme Taban Puanları
- Havacılık Yönetimi Taban Puanları
- Hukuk Taban Puanları
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Taban Puanları
- İktisadi ve İdari Bilimler Programları Taban Puanları
- İktisat Taban Puanları
- İnsan Kaynakları Yönetimi Taban Puanları
- İslam İktisadı ve Finans Taban Puanları
- İşletme Taban Puanları
- Kamu Yönetimi Taban Puanları
- Klasik Arkeoloji Taban Puanları
- Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Taban Puanları
- Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Taban Puanları
- Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları
- Lojistik Yönetimi Taban Puanları
- Maliye Taban Puanları
- Moda Tasarımı Taban Puanları
- Muhasebe ve Finans Yönetimi Taban Puanları
- Müzecilik Taban Puanları
- Organik Tarım İşletmeciliği Taban Puanları
- Otel Yöneticiliği Taban Puanları
- Pazarlama Taban Puanları
- Politika ve Ekonomi Taban Puanları
- Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Taban Puanları
- Psikoloji Taban Puanları
- Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği Taban Puanları
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taban Puanları
- Rekreasyon Taban Puanları
- Sağlık Yönetimi Taban Puanları
- Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Taban Puanları
- Sermaye Piyasası Taban Puanları
- Seyahat İşletmeciliği Taban Puanları
- Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Taban Puanları
- Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları
- Sigortacılık Taban Puanları
- Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Taban Puanları
- Sigortacılık ve Risk Yönetimi Taban Puanları
- Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Taban Puanları
- Siyasal Bilimler Taban Puanları
- Siyaset Bilimi Taban Puanları
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları
- Sosyal Hizmet Taban Puanları
- Sosyoloji Taban Puanları
- Spor Yöneticiliği Taban Puanları
- Takı Tasarımı Taban Puanları
- Takı Tasarımı Ve İmalatı 2024 Taban Puanları
- Tapu Kadastro Taban Puanları
- Tarım Ekonomisi Taban Puanları
- Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Taban Puanları
- Tarih Öncesi Arkeolojisi Taban Puanları
- Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Taban Puanları
- Tekstil Tasarımı Taban Puanları
- Tekstil ve Moda Tasarımı Taban Puanları
- Turizm İşletmeciliği Taban Puanları
- Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları
- Türk İslam Arkeolojisi Taban Puanları
- Uluslararası Ekonomi Taban Puanları
- Uluslararası Finans Taban Puanları
- Uluslararası Finans ve Bankacılık Taban Puanları
- Uluslararası Girişimcilik Taban Puanları
- Uluslararası İlişkiler Taban Puanları
- Uluslararası İşletme Yönetimi Taban Puanları
- Uluslararası Ticaret Taban Puanları
- Uluslararası Ticaret ve Finans Taban Puanları
- Uluslararası Ticaret ve Finansman Taban Puanları
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Taban Puanları
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik Taban Puanları
- Uluslararası Ulaştırma Sistemleri Taban Puanları
- Yerel Yönetimler Taban Puanları
- Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Taban Puanları
- Yönetim Bilimleri Programları Taban Puanları
- Yönetim Bilişim Sistemleri Taban Puanları
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