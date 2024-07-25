EŞİT AĞIRLIK TABAN PUANLARI 2024 | YKS eşit ağırlık ile alım yapan 2 yıllık, 4 yıllık bölümler

EŞİT AĞIRLIK TABAN PUANLARI 2024 | ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavlarına toplam 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu. Sınavın ikinci etabı olan AYT'ye ise yaklaşık 1 milyon üniversite adayı katılım sağlarken sınavın ardından tercih heyecanı başladı. AYT'ye eşit ağırlık alanından katılıp bu alanda tercih yapacak adaylar için YKS eşit ağırlık ile alım yapan 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını derledik.

YKS EŞİT AĞIRLIK - TM PUANI İLE ALAN BÖLÜMLER, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLAR

2 YILLIK ÖN LİSANS EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Arıcılık

Atçılık ve Antrenörlüğü

Avcılık ve Yaban Hayatı

Bağcılık

Bahçe Tarımı

Bankacılık ve Sigortacılık

Basım ve Yayın Teknolojileri

Bilgi Yönetimi

Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi

Çevre Temizliği ve Denetimi

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

Deniz Brokerliği

Deniz ve Liman İşletmeciliği

Dış Ticaret

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi

Emlak Yönetimi

Eser Koruma

Et ve Ürünleri Teknolojisi

Ev İdaresi

Fındık Eksperliği

Fidan Yetiştiriciliği

Grafik Tasarımı

Hava Lojistiği

İç Mekan Tasarımı

İkram Hizmetleri

İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletme Yönetimi

Kooperatifçilik

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği

Lojistik

Maliye

Mantarcılık

Marina ve Yat İşletmeciliği

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi

Mimari Restorasyon

Moda Tasarımı

Moda Yönetimi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Organik Tarım

Ormancılık ve Orman Ürünleri

Otobüs Kaptanlığı

Özel Güvenlik ve Koruma

Pazarlama

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

Posta Hizmetleri

Raylı Sistemler İşletmeciliği

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık Turizmi İşletmeciliği

Sahne ve Dekor Tasarımı

Seracılık

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Sosyal Güvenlik

Sosyal Hizmetler

Spor Yönetimi

Su Altı Teknolojisi

Süt ve Ürünleri Teknolojisi

Tapu ve Kadastro

Tarımsal İşletmecilik

Tarla Bitkileri

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Tohumculuk Teknolojisi

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Uçuş Harekat Yöneticiliği

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi

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4 YILLIK EŞİT AĞIRLIK LİSANS BÖLÜMLERİ

Aile ve Tüketici Bilimleri Taban Puanları

Antrenörlük Eğitimi Taban Puanları

Antropoloji Taban Puanları

Arkeoloji Taban Puanları

Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Taban Puanları

Bankacılık Taban Puanları

Bankacılık ve Finans Taban Puanları

Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Taban Puanları

Bilgi ve Belge Yönetimi Taban Puanları

Bilim Tarihi Taban Puanları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Taban Puanları

Çocuk Gelişimi Taban Puanları

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Taban Puanları

Egzersiz ve Spor Bilimleri Taban Puanları

Ekonometri Taban Puanları

Ekonomi Taban Puanları

Ekonomi ve Finans Taban Puanları

Elektronik Ticaret Ve Yönetimi 2024 Taban Puanları

Emlak Ve Emlak Yönetimi 2024 Taban Puanları

Enerji Yönetimi Taban Puanları

Felsefe Taban Puanları

Felsefe Grubu Öğretmenliği Taban Puanları

Finans ve Bankacılık Taban Puanları

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Taban Puanları

Girişimcilik Taban Puanları

Grafik Taban Puanları

Grafik Tasarımı Taban Puanları

Grafik Sanatlar Taban Puanları

Gümrük İşletme Taban Puanları

Havacılık Yönetimi Taban Puanları

Hukuk Taban Puanları

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Taban Puanları

İktisadi ve İdari Bilimler Programları Taban Puanları

İktisat Taban Puanları

İnsan Kaynakları Yönetimi Taban Puanları

İslam İktisadı ve Finans Taban Puanları

İşletme Taban Puanları

Kamu Yönetimi Taban Puanları

Klasik Arkeoloji Taban Puanları

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Taban Puanları

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Taban Puanları

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları

Lojistik Yönetimi Taban Puanları

Maliye Taban Puanları

Moda Tasarımı Taban Puanları

Muhasebe ve Finans Yönetimi Taban Puanları

Müzecilik Taban Puanları

Organik Tarım İşletmeciliği Taban Puanları

Otel Yöneticiliği Taban Puanları

Pazarlama Taban Puanları

Politika ve Ekonomi Taban Puanları

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Taban Puanları

Psikoloji Taban Puanları

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği Taban Puanları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taban Puanları

Rekreasyon Taban Puanları

Sağlık Yönetimi Taban Puanları

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Taban Puanları

Sermaye Piyasası Taban Puanları

Seyahat İşletmeciliği Taban Puanları

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Taban Puanları

Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları

Sigortacılık Taban Puanları

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Taban Puanları

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Taban Puanları

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Taban Puanları

Siyasal Bilimler Taban Puanları

Siyaset Bilimi Taban Puanları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları

Sosyal Hizmet Taban Puanları

Sosyoloji Taban Puanları

Spor Yöneticiliği Taban Puanları

Takı Tasarımı Taban Puanları

Takı Tasarımı Ve İmalatı 2024 Taban Puanları

Tapu Kadastro Taban Puanları

Tarım Ekonomisi Taban Puanları

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Taban Puanları

Tarih Öncesi Arkeolojisi Taban Puanları

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Taban Puanları

Tekstil Tasarımı Taban Puanları

Tekstil ve Moda Tasarımı Taban Puanları

Turizm İşletmeciliği Taban Puanları

Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları

Türk İslam Arkeolojisi Taban Puanları

Uluslararası Ekonomi Taban Puanları

Uluslararası Finans Taban Puanları

Uluslararası Finans ve Bankacılık Taban Puanları

Uluslararası Girişimcilik Taban Puanları

Uluslararası İlişkiler Taban Puanları

Uluslararası İşletme Yönetimi Taban Puanları

Uluslararası Ticaret Taban Puanları

Uluslararası Ticaret ve Finans Taban Puanları

Uluslararası Ticaret ve Finansman Taban Puanları

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Taban Puanları

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Taban Puanları

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri Taban Puanları

Yerel Yönetimler Taban Puanları

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Taban Puanları

Yönetim Bilimleri Programları Taban Puanları

Yönetim Bilişim Sistemleri Taban Puanları

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