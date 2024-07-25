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EŞİT AĞIRLIK TABAN PUANLARI 2024 | YKS eşit ağırlık ile alım yapan 2 yıllık, 4 yıllık bölümler

YKS kapsamında yapılan TYT ve AYT'nin geride kalmasının ardından üniversite adaylarını tercih heyecanı sardı. AYT'de eşit ağırlık sınavına katılan ve bu alanda tercih yapmayı planlayan adaylar, eşit ağırlık bölümlerin taban puanları için araştırmalarını hızlandırdı. YKS eşit ağırlık ile alım yapan 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 07:44 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 07:59
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EŞİT AĞIRLIK TABAN PUANLARI 2024 | YKS eşit ağırlık ile alım yapan 2 yıllık, 4 yıllık bölümler

EŞİT AĞIRLIK TABAN PUANLARI 2024 | ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavlarına toplam 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu. Sınavın ikinci etabı olan AYT'ye ise yaklaşık 1 milyon üniversite adayı katılım sağlarken sınavın ardından tercih heyecanı başladı. AYT'ye eşit ağırlık alanından katılıp bu alanda tercih yapacak adaylar için YKS eşit ağırlık ile alım yapan 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını derledik.

YKS EŞİT AĞIRLIK - TM PUANI İLE ALAN BÖLÜMLER, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLAR

2 YILLIK ÖN LİSANS EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

  • Arıcılık
  • Atçılık ve Antrenörlüğü
  • Avcılık ve Yaban Hayatı
  • Bağcılık
  • Bahçe Tarımı
  • Bankacılık ve Sigortacılık
  • Basım ve Yayın Teknolojileri
  • Bilgi Yönetimi
  • Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi
  • Çevre Temizliği ve Denetimi
  • Çim Alan Tesisi ve Yönetimi
  • Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
  • Deniz Brokerliği
  • Deniz ve Liman İşletmeciliği
  • Dış Ticaret
  • Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
  • Emlak Yönetimi
  • Eser Koruma
  • Et ve Ürünleri Teknolojisi
  • Ev İdaresi
  • Fındık Eksperliği
  • Fidan Yetiştiriciliği
  • Grafik Tasarımı
  • Hava Lojistiği
  • İç Mekan Tasarımı
  • İkram Hizmetleri
  • İnsan Kaynakları Yönetimi
  • İşletme Yönetimi
  • Kooperatifçilik
  • Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
  • Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği
  • Lojistik
  • Maliye
  • Mantarcılık
  • Marina ve Yat İşletmeciliği
  • Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
  • Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi
  • Mimari Restorasyon
  • Moda Tasarımı
  • Moda Yönetimi
  • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
  • Organik Tarım
  • Ormancılık ve Orman Ürünleri
  • Otobüs Kaptanlığı
  • Özel Güvenlik ve Koruma
  • Pazarlama
  • Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
  • Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
  • Posta Hizmetleri
  • Raylı Sistemler İşletmeciliği
  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
  • Sağlık Turizmi İşletmeciliği
  • Sahne ve Dekor Tasarımı
  • Seracılık
  • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
  • Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
  • Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
  • Sosyal Güvenlik
  • Sosyal Hizmetler
  • Spor Yönetimi
  • Su Altı Teknolojisi
  • Süt ve Ürünleri Teknolojisi
  • Tapu ve Kadastro
  • Tarımsal İşletmecilik
  • Tarla Bitkileri
  • Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
  • Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
  • Tohumculuk Teknolojisi
  • Turizm ve Otel İşletmeciliği
  • Turizm ve Seyahat Hizmetleri
  • Uçuş Harekat Yöneticiliği
  • Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
  • Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi

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4 YILLIK EŞİT AĞIRLIK LİSANS BÖLÜMLERİ

  • Aile ve Tüketici Bilimleri Taban Puanları
  • Antrenörlük Eğitimi Taban Puanları
  • Antropoloji Taban Puanları
  • Arkeoloji Taban Puanları
  • Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Taban Puanları
  • Bankacılık Taban Puanları
  • Bankacılık ve Finans Taban Puanları
  • Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları
  • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Taban Puanları
  • Bilgi ve Belge Yönetimi Taban Puanları
  • Bilim Tarihi Taban Puanları
  • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Taban Puanları
  • Çocuk Gelişimi Taban Puanları
  • Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Taban Puanları
  • Egzersiz ve Spor Bilimleri Taban Puanları
  • Ekonometri Taban Puanları
  • Ekonomi Taban Puanları
  • Ekonomi ve Finans Taban Puanları
  • Elektronik Ticaret Ve Yönetimi 2024 Taban Puanları
  • Emlak Ve Emlak Yönetimi 2024 Taban Puanları
  • Enerji Yönetimi Taban Puanları
  • Felsefe Taban Puanları
  • Felsefe Grubu Öğretmenliği Taban Puanları
  • Finans ve Bankacılık Taban Puanları
  • Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Taban Puanları
  • Girişimcilik Taban Puanları
  • Grafik Taban Puanları
  • Grafik Tasarımı Taban Puanları
  • Grafik Sanatlar Taban Puanları
  • Gümrük İşletme Taban Puanları
  • Havacılık Yönetimi Taban Puanları
  • Hukuk Taban Puanları
  • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Taban Puanları
  • İktisadi ve İdari Bilimler Programları Taban Puanları
  • İktisat Taban Puanları
  • İnsan Kaynakları Yönetimi Taban Puanları
  • İslam İktisadı ve Finans Taban Puanları
  • İşletme Taban Puanları
  • Kamu Yönetimi Taban Puanları
  • Klasik Arkeoloji Taban Puanları
  • Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Taban Puanları
  • Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Taban Puanları
  • Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları
  • Lojistik Yönetimi Taban Puanları
  • Maliye Taban Puanları
  • Moda Tasarımı Taban Puanları
  • Muhasebe ve Finans Yönetimi Taban Puanları
  • Müzecilik Taban Puanları
  • Organik Tarım İşletmeciliği Taban Puanları
  • Otel Yöneticiliği Taban Puanları
  • Pazarlama Taban Puanları
  • Politika ve Ekonomi Taban Puanları
  • Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Taban Puanları
  • Psikoloji Taban Puanları
  • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği Taban Puanları
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taban Puanları
  • Rekreasyon Taban Puanları
  • Sağlık Yönetimi Taban Puanları
  • Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Taban Puanları
  • Sermaye Piyasası Taban Puanları
  • Seyahat İşletmeciliği Taban Puanları
  • Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Taban Puanları
  • Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları
  • Sigortacılık Taban Puanları
  • Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Taban Puanları
  • Sigortacılık ve Risk Yönetimi Taban Puanları
  • Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Taban Puanları
  • Siyasal Bilimler Taban Puanları
  • Siyaset Bilimi Taban Puanları
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları
  • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları
  • Sosyal Hizmet Taban Puanları
  • Sosyoloji Taban Puanları
  • Spor Yöneticiliği Taban Puanları
  • Takı Tasarımı Taban Puanları
  • Takı Tasarımı Ve İmalatı 2024 Taban Puanları
  • Tapu Kadastro Taban Puanları
  • Tarım Ekonomisi Taban Puanları
  • Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Taban Puanları
  • Tarih Öncesi Arkeolojisi Taban Puanları
  • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Taban Puanları
  • Tekstil Tasarımı Taban Puanları
  • Tekstil ve Moda Tasarımı Taban Puanları
  • Turizm İşletmeciliği Taban Puanları
  • Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları
  • Türk İslam Arkeolojisi Taban Puanları
  • Uluslararası Ekonomi Taban Puanları
  • Uluslararası Finans Taban Puanları
  • Uluslararası Finans ve Bankacılık Taban Puanları
  • Uluslararası Girişimcilik Taban Puanları
  • Uluslararası İlişkiler Taban Puanları
  • Uluslararası İşletme Yönetimi Taban Puanları
  • Uluslararası Ticaret Taban Puanları
  • Uluslararası Ticaret ve Finans Taban Puanları
  • Uluslararası Ticaret ve Finansman Taban Puanları
  • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Taban Puanları
  • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Taban Puanları
  • Uluslararası Ulaştırma Sistemleri Taban Puanları
  • Yerel Yönetimler Taban Puanları
  • Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Taban Puanları
  • Yönetim Bilimleri Programları Taban Puanları
  • Yönetim Bilişim Sistemleri Taban Puanları

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