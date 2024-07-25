Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 26 TEMMUZ rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 26 TEMMUZ rakamları

26 Temmuz 2024 günü, önceki günlerde yağış görülmemesinin ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 70'in altında seyrediyor. Megakentte yağışlar beklenen miktarda olmazken su seviyesi son olarak yüzde 60,23 olarak ölçüldü. İşte 26 Temmuz Cuma 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 23:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 26 TEMMUZ rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 26 TEMMUZ | İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 28,93 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 73,35 ile Terkos Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 26 Temmuz Cuma günü yüzde 60,23 olarak ölçüldü.

💦26 TEMMUZ 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

26 Temmuz Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 60,23 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 26 Temmuz'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %66,26

🚿 Darlık Barajı: %62,04

🚿 Elmalı Barajı: %62,98

🚿 Terkos Barajı: %73,35

🚿 Alibey Barajı: %28,93

🚿 Büyükçekmece Barajı: %56,94

🚿 Sazlıdere Barajı: %54,26

🚿 Istrancalar Barajı: %38,79

🚿 Kazandere Barajı: %31,92

🚿 Pabuçdere Barajı: %42,22

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

Abdullah Avcı'dan yıldız isme övgü!
G.Saray Elias Jelert'in maliyetini açıkladı!
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Barış Alper Yılmaz bombası! Okan Buruk tavsiye etti...
Başkan Erdoğan RAMS Başakşehir-La Fiorita maçını tribünden takip etti
Başakşehir'den 6 gollü galibiyet!
F.Bahçe'de sıra orta sahada!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye U19 takımı Dünya Kupası şansını kaçırdı! Türkiye U19 takımı Dünya Kupası şansını kaçırdı! 22:26
Abdullah Avcı'dan yıldız isme övgü! Abdullah Avcı'dan yıldız isme övgü! 21:53
Başkan Erdoğan Başakşehir maçını tribünden takip etti Başkan Erdoğan Başakşehir maçını tribünden takip etti 21:49
G.Saray Elias Jelert'in maliyetini açıkladı! G.Saray Elias Jelert'in maliyetini açıkladı! 21:37
Fırtına Slovakya'da avantajı kaptı! Fırtına Slovakya'da avantajı kaptı! 21:24
Sivasspor Antalyaspor'u tek golle geçti! Sivasspor Antalyaspor'u tek golle geçti! 19:33
Daha Eski
Ruzomberok - Trabzonspor | CANLI Ruzomberok - Trabzonspor | CANLI 19:23
Sivasspor'da Rey Manaj şoku! Sivasspor'da Rey Manaj şoku! 19:21
En-Nesyri çalışmalara başladı! En-Nesyri çalışmalara başladı! 18:59
Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu 18:14
G.Saray Wendel'den vazgeçti! İşte sebebi G.Saray Wendel'den vazgeçti! İşte sebebi 18:10
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 18:04