Haberler Haberler Aksaray Üniversitesi TABAN PUANLARI 2024 | ASÜ başarı sıralaması ve kontenjanlar

Aksaray Üniversitesi TABAN PUANLARI 2024 | ASÜ başarı sıralaması ve kontenjanlar

Aksaray Üniversitesi taban puanları, 2024 YKS'ye katılıp tercih yapacak olan üniversite adayları tarafından araştırılıyor. Aksaray'daki ASÜ başarı sıralaması ve açılacak kontenjanlara göre tercih yapacak adaylar için 'Aksaray Üniversitesi Ekonomi, Siyaset Bilimi, İşletme, Psikoloji, Mühendislik bölümleri başta olmak üzere ASÜ taban puanları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 08:18 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 08:27
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aksaray Üniversitesi TABAN PUANLARI 2024 | ASÜ başarı sıralaması ve kontenjanlar

Aksaray Üniversitesi TABAN PUANLARI | ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavlarına katılan üniversite adayları, tercih işlemleri için araştırmalara başladı. Sınavdan alınan puanla üniversite ve bölümlerin taban puanlarını karşılaştırarak tercih listesi hazırlayan adaylar için 'Aksaray Üniversitesi taban puanları 2024, ASÜ başarı sıralaması ve kontenjanlar' listesini derledik.

ASÜ TABAN PUANLAR, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLAR

NOT: 2024 yılının taban puanları, yerleştirmeler yapılmadığından henüz belirlenmemiş olup, ilgili haberde 2023 yılına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları paylaşılmıştır. Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

Türk Telekom
G.Saray Portekizli yıldızı listesine aldı!
DİĞER
Arka Sokaklar'dan çıkıp Giresun'a yerleşti! Ses yarışması ile ünlenen Pınar Aydın şimdi evli, mutlu, çocuklu...
Enerjide zincirler kırıldı| Türkiye'nin "enerji filosu" 7'nci gemiyle gücüne güç katacak! İşte ilk görüntüsü! ! Bakan Alparslan Bayraktar'dan çok özel açıklamalar
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 8 ve 10 numara oynuyor
F.Bahçe'ye çağ atlatacak transfer! Mou istedi yönetim alıyor
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 25 Temmuz bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 25 Temmuz bugün kimin maçı var? 08:34
Aslan yıldızlarıyla kazandı Aslan yıldızlarıyla kazandı 01:09
Okan Buruk: Taraftarımızın yanımızda olmasını istiyorum Okan Buruk: Taraftarımızın yanımızda olmasını istiyorum 01:00
Okan Buruk: Taraftarımızın yanımızda olmasını istiyorum Okan Buruk: Taraftarımızın yanımızda olmasını istiyorum 01:00
Sağ bekte işlem tamam Sağ bekte işlem tamam 00:51
Konya berabere: 1-1 Konya berabere: 1-1 00:45
Daha Eski
Metin, Pazar’da Metin, Pazar’da 00:45
Çayeli’nde 3 imza Çayeli’nde 3 imza 00:44
Çuvalla gol atar! Çuvalla gol atar! 00:42
Taraftara mesaj var Taraftara mesaj var 00:41
Sarıalioğlu'ndan Hacıosmanoğlu'na hayırlı olsun ziyareti! Sarıalioğlu'ndan Hacıosmanoğlu'na hayırlı olsun ziyareti! 00:36
Trendyol 1. Lig'de fikstür açıklandı! Trendyol 1. Lig'de fikstür açıklandı! 00:36