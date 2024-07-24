Haberler Haberler ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 24 - 30 Temmuz ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 24 - 30 Temmuz ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

ŞOK aktüelde indirim rüzgarları esiyor. Vatandaşın cebini güldüren fırsatlara devam eden ŞOK zincir marketleri, 'Haftanın Fırsatları' kataloğuyla indirimli alışverişi başlatıyor. Her hafta yenilenen aktüel ürünlerde bu hafta birçok ürün, yine büyük indirimlerle sizleri bekliyor. İşte ŞOK en son yayınlanan aktüel ürünler listesi ve 24 - 30 Temmuz kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 09:17 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 09:17
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ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 24 - 30 Temmuz ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Mis Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 750 g: 105 TL
Mis Tam Yağlı Süzme Beyaz Peynir 500 g: 62,50 TL
Mis Dil/Örgü Peyniri Tam Yağlı 250 g: 61,90 TL
Mis Uht Süt Yağsız 1 L: 19,50 TL
Mis %1,8 Yağlı Yoğurt 2 kg: 62,50 TL
Mis Labne 400 g: 56,90 TL
Lio Az Tuzlu Salamura Zeytin 800 g: 99,90 TL
Lio Çizik Yeşil Zeytin S-XS 900 g: 79,90 TL

ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 24 - 30 Temmuz ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Mon Amour Lash Expectional Maskara: 59,90 TL
Mon Amour Perfect Shine Likit Ruj Çeşitleri: 45,90 TL
Jüt Çanta: 79,90 TL
Bebelac Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 400 g: 185 TL
Bioblas Professional Siyah Sarımsak/Phytokeratin Şampuan 1000 ml: 139 TL
Nivea Deodorant 150 ml/ + Duş Jeli 250 ml: 139 TL

ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 24 - 30 Temmuz ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Kütahya Porselen İnci Yemek Seti: 1.299 TL
Kütahya Porselen Çukur Tabak: 69,95 TL
Arzum Tea Blend Çay Makinesi: 1.299 TL
Bonjour Filtre Kahve Makinesi: 1.599 TL
Kütahya Porselen Adler Kahve Takımı Pearl: 319 TL

ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 24 - 30 Temmuz ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Pike Yatak Örtüsü: 249 TL
Ranforce 2'li Yastık Kılıfı: 99,95 TL
Çok Amaçlı Çanta Büyük Boy: 149 TL
Çok Amaçlı Çanta Küçük Boy: 109 TL
Klimalı Yastık: 179 TL
Kadın İp Askılı Pijama Takımı Dantelli/Kadın Pijama Takımı: 249 TL
Kadın Terlik Simli/Metalik Tek Bant: 65 TL

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