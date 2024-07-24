ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 24 - 30 Temmuz ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Mis Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 750 g: 105 TL
Mis Tam Yağlı Süzme Beyaz Peynir 500 g: 62,50 TL
Mis Dil/Örgü Peyniri Tam Yağlı 250 g: 61,90 TL
Mis Uht Süt Yağsız 1 L: 19,50 TL
Mis %1,8 Yağlı Yoğurt 2 kg: 62,50 TL
Mis Labne 400 g: 56,90 TL
Lio Az Tuzlu Salamura Zeytin 800 g: 99,90 TL
Lio Çizik Yeşil Zeytin S-XS 900 g: 79,90 TL
Mis Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 750 g: 105 TL
Mon Amour Lash Expectional Maskara: 59,90 TL
Mon Amour Perfect Shine Likit Ruj Çeşitleri: 45,90 TL
Jüt Çanta: 79,90 TL
Bebelac Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 400 g: 185 TL
Bioblas Professional Siyah Sarımsak/Phytokeratin Şampuan 1000 ml: 139 TL
Nivea Deodorant 150 ml/ + Duş Jeli 250 ml: 139 TL
Kütahya Porselen İnci Yemek Seti: 1.299 TL
Kütahya Porselen Çukur Tabak: 69,95 TL
Arzum Tea Blend Çay Makinesi: 1.299 TL
Bonjour Filtre Kahve Makinesi: 1.599 TL
Kütahya Porselen Adler Kahve Takımı Pearl: 319 TL