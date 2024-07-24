Haberler Haberler S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 07:04 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 07:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe Wesley için gözünü kararttı!
G.Saray'a Jelert müjdesi! Son maçında...
DİĞER
Yalı Çapkını'nın güzel yıldızı Afra Saraçoğlu'ndan 'kaybettiğine dön bir bak' pozları! Soluğu New York'ta almıştı... Ardı ardına paylaştı!
Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren düzenleme komisyonda kabul edildi
Oosterwolde'ye dev teklif! F.Bahçe'nin kararı...
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hoş geldin Hoş geldin 07:08
Kalite - tecrübe Kalite - tecrübe 07:07
Dzeko coştu! F.Bahçe tur kapısını araladı Dzeko coştu! F.Bahçe tur kapısını araladı 01:08
Mourinho'dan zemin isyanı! Mourinho'dan zemin isyanı! 01:08
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon 01:08
Fırtına Pedro Malheiro transferi resmen açıkladı! Fırtına Pedro Malheiro transferi resmen açıkladı! 01:07
Daha Eski
G.Saray'dan Trippier bombası G.Saray'dan Trippier bombası 01:07
Galatasaray'da sağ beke sürpriz hamle! Transfer... Galatasaray'da sağ beke sürpriz hamle! Transfer... 01:07
Cengiz Ünder'in talipler artıyor! 3 takım devreye girdi Cengiz Ünder'in talipler artıyor! 3 takım devreye girdi 01:07
Zajc için sıraya girdiler! Oyuncunun kararı... Zajc için sıraya girdiler! Oyuncunun kararı... 01:07
MHK başkanı belli oldu MHK başkanı belli oldu 01:07
Özbek'ten olimpiyat sözleri! Özbek'ten olimpiyat sözleri! 01:07