Haberler Haberler KPSS LİSANS SONUÇLARI 2024 | KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - ÖSYM SINAV SONUÇ EKRANI

KPSS LİSANS SONUÇLARI 2024 | KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - ÖSYM SINAV SONUÇ EKRANI

KPSS Lisans oturumları geçtiğimiz haftalarda düzenlendi. Alan Bilgisi sınavı için geri sayım sürerken bir yandan da KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınav sonuçları merak ediliyor. Devlet kurumlarında çalışmak için hedeflediği puanı almak isteyen adaylar KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorguları yapıyor. Detayları ve güncel bilgileri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 16:21
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KPSS LİSANS SONUÇLARI 2024 | KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - ÖSYM SINAV SONUÇ EKRANI

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024? | KPSS sınavlarında oturumların tamamlanmasının ardından Genel Kültür - Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavlarına katılım sağlayan adaylar, sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen ve binlerce adayın birbiriyle yarıştığı sınavın ardından arama motorlarında KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek soruları ve cevapları ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte ÖSYM KPSS cevap anahtarı...

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ÖSYM KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamada, 14 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen KPSS Lisans sınav sonuçlarının 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacağı duyuruldu. Sonuçların açıklanacağı saat adaylarla paylaşılmadı ancak geçtiğimiz sene ve ÖSYM'nin diğer sınavları baz alındığında, KPSS Lisans sınav sonuçlarının saat 10.00 sıralarında açıklanması bekleniyor.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS tercih ve atama takvimi henüz belli olmadı. ÖSYM'nin 2024 KPSS Lisans oturumlarına dair sonuçları açıklamasının ardından, söz konusu atamalara ilişkin bilgilerin netleşmesi bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

2024 KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2024 KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.

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