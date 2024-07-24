Haberler Haberler KPSS LİSANS SONUÇLARI - 2024 KPSS Eğitim Bilimleri sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - ÖSYM SINAV SONUÇ EKRANI

KPSS LİSANS SONUÇLARI - 2024 KPSS Eğitim Bilimleri sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - ÖSYM SINAV SONUÇ EKRANI

Bu yıl 14 Temmuz2024 tarihinde gerçekleştirilen KPSS lisans oturumları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 4 Ağustos 2024'te yapılacak olan Alan Bilgisi sınavının ardından tüm oturumlar için ayrı ayrı sınav puanı ve kategorileri oluşturulacak. İstediği bölümde ve kurumda çalışmak isteyen öğretmen adaylarının merakla araştırdığı 2024 KPSS Eğitim Bilimleri sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı ve güncel bilgiler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 17:35
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KPSS LİSANS SONUÇLARI - 2024 KPSS Eğitim Bilimleri sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - ÖSYM SINAV SONUÇ EKRANI

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024? | KPSS sınavlarında oturumların tamamlanmasının ardından Genel Kültür - Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavlarına katılım sağlayan adaylar, sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen ve binlerce adayın birbiriyle yarıştığı sınavın ardından arama motorlarında 2024 KPSS Eğitim Bilimleri sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorguları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

ÖSYM SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamada, 14 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen KPSS Lisans sınav sonuçlarının 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacağı duyuruldu. Sonuçların açıklanacağı saat adaylarla paylaşılmadı ancak geçtiğimiz sene ve ÖSYM'nin diğer sınavları baz alındığında, KPSS Lisans sınav sonuçlarının saat 10.00 sıralarında açıklanması bekleniyor.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS tercih ve atama takvimi henüz belli olmadı. ÖSYM'nin 2024 KPSS Lisans oturumlarına dair sonuçları açıklamasının ardından, söz konusu atamalara ilişkin bilgilerin netleşmesi bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

2024 KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2024 KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.

Türk Telekom
Kartal'dan Fransız stopere kanca!
DİĞER
Lugano Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı yorum! "Görünen o ki Mourinho..."
Son dakika: Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Evgenii Serebriakov Bodrum'da yakalandı! İçişleri Bakanlığı detayları duyurdu
F.Bahçe'den dengeleri değiştirecek transfer!
F.Bahçe'ye çağ atlatacak transfer! Mou istedi yönetim alıyor
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avcı'dan Savic ve Meunier sözleri! Avcı'dan Savic ve Meunier sözleri! 18:36
F.Bahçe'den dengeleri değiştirecek transfer! F.Bahçe'den dengeleri değiştirecek transfer! 18:03
Trabzonspor Slovakya'ya geldi! Trabzonspor Slovakya'ya geldi! 17:59
Beşiktaş - Bandırmaspor | CANLI Beşiktaş - Bandırmaspor | CANLI 17:51
G.Saray'ın transferini Nelsson bitirecek! Dev teklif ortaya çıktı G.Saray'ın transferini Nelsson bitirecek! Dev teklif ortaya çıktı 17:30
Süper Lig'de 1.ve 2. hafta programı açıklandı! Süper Lig'de 1.ve 2. hafta programı açıklandı! 16:51
Daha Eski
Kulüpler Birliği Başkanı belli oldu Kulüpler Birliği Başkanı belli oldu 16:28
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! 15:16
Transfer için açıklama geldi! "Hayırlı olsun" Transfer için açıklama geldi! "Hayırlı olsun" 15:14
Trendyol 1. Lig'de fikstür açıklandı! Trendyol 1. Lig'de fikstür açıklandı! 14:52
Halil Dervişoğlu ve Eyüp Aydın'a transfer kancası! Halil Dervişoğlu ve Eyüp Aydın'a transfer kancası! 14:49
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 8 ve 10 numara oynuyor G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 8 ve 10 numara oynuyor 12:46