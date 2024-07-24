Haberler Haberler KADIKÖY SU KESİNTİSİ - Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? (24 Temmuz 2024)

KADIKÖY SU KESİNTİSİ - Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? (24 Temmuz 2024)

Kadıköy 24 Temmuz Çarşamba günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Kadıköy su kesintisi olan mahalleleri ve 24 Temmuz 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 11:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KADIKÖY SU KESİNTİSİ - Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? (24 Temmuz 2024)

KADIKÖY SU KESİNTİSİ 24 TEMMUZ 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Kadıköy'ün bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 23 Temmuz 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Kadıköy 24 Temmuz Çarşamba günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

KADIKÖY SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: OSMANAĞA MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 24/07/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 24/07/2024 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

👉Tüm kesintileri anlık olarak takip etmek için TIKLAYIN👈

UEFA ülke puanı güncellendi! F.Bahçe kazanınca...
Türk Telekom
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho milli yıldızın biletini kesti! İşte yeni adresi ve bonservis bedeli...
ABD'den terör örgütü PKK'ya bir destek daha! Avenger Hava Savunma sistemleri Haseke'ye gönderildi | Pentagon'u koruyan sistem!
İşte temsilcilerimizin rövanş maçlarını yönetecek hakemler
F.Bahçe'ye çağ atlatacak transfer! Mou istedi yönetim alıyor
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe yeni transferini KAP'a bildirdi F.Bahçe yeni transferini KAP'a bildirdi 11:36
UEFA ülke puanı güncellendi! F.Bahçe kazanınca... UEFA ülke puanı güncellendi! F.Bahçe kazanınca... 11:26
İşte temsilcilerimizin rövanş maçlarını yönetecek hakemler İşte temsilcilerimizin rövanş maçlarını yönetecek hakemler 10:48
Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman? Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman? 10:42
İşte Trabzonspor'un Ruzomberok maçı kadrosu İşte Trabzonspor'un Ruzomberok maçı kadrosu 10:41
F.Bahçe'ye çağ atlatacak transfer! Mou istedi yönetim alıyor F.Bahçe'ye çağ atlatacak transfer! Mou istedi yönetim alıyor 09:56
Daha Eski
Galatasaray - Lecce maçı NE ZAMAN? Galatasaray - Lecce maçı NE ZAMAN? 09:53
Beşiktaş - Bandırmaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Bandırmaspor maçı saat kaçta? 09:26
Yazarlardan Lugano - F.Bahçe maçı değerlendirmeleri Yazarlardan Lugano - F.Bahçe maçı değerlendirmeleri 09:15
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 24 Temmuz bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 24 Temmuz bugün kimin maçı var? 08:20
Hoş geldin Hoş geldin 07:08
Kalite - tecrübe Kalite - tecrübe 07:07