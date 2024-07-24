EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2024 | EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak? Engelli KPSS tercih başvuru sorgulama

2024 EKPSS Tercih Kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanıyor. Adaylar başvurularını belirlenen tarihlerde internet sitesi üzerinden online şekilde gerçekleştirebilecekler. ÖSYM Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih tarihleri ne zaman? sorusunun yanıtı ve bilmeniz gereken tüm detayları haberimizde derledik.

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS tercih tarihleri henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından EKPSS tercih kılavuzunun yayınlanması ile birlikte tercih tarihleri de netlik kazanacak.

TERCİH VE YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

TERCİHLERİN YAPILMASİ İÇİN GENEL BİLGİLER

Adayların tercihlerini, sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadrolar arasından yapmaları gerekiyor. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama veya sınavdan sonra daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olma gibi nedenler, adaya, sınava girdiğinden farklı bir düzeyde tercih yapma hakkı tanımaz.

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması gerekiyor. Tercih işleminde mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmaz. Engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS veya kura sonucuna göre yerleştirme yöntemleri uygulanır. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirilir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınır.