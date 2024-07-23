ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ - Üsküdar'da sular ne zaman gelecek? (23 Temmuz 2024)

ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ 23 TEMMUZ 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Üsküdar'ın bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 23 Temmuz 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Üsküdar 23 Temmuz Salı günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

ÜSKÜDAR SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: ACIBADEM MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 23/07/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 23/07/2024 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ALTUNİZADE MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 23/07/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 23/07/2024 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: BARBAROS MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 23/07/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 23/07/2024 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: KÜÇÜK ÇAMLICA MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 23/07/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 23/07/2024 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: MURATREİS MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 23/07/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 23/07/2024 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: SELAMİ ALİ MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 23/07/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 23/07/2024 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: VALİDE-İ ATİK MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 23/07/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 23/07/2024 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ÜNALAN MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 23/07/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 23/07/2024 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: İCADİYE MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 23/07/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 23/07/2024 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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