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RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 23 Temmuz 2024 Resmi Gazete kararları

23 TEMMUZ 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI | Resmi Gazete'nin 23 Temmuz 2024 tarihli 32610. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 23 Temmuz Salı 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 08:36
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RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 23 Temmuz 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 23 TEMMUZ | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 23 Temmuz Salı tarihli 32610. sayısı yayınlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 18 Temmuz 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/22)

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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