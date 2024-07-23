Haberler Haberler NAMAZ VAKİTLERİ 23 Temmuz 2024 🤲 | İstanbul sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

NAMAZ VAKİTLERİ 23 Temmuz 2024 🤲 | İstanbul sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

İstanbul namaz saatleri ibadet etmek isteyen müminler tarafından araştırılıyor. İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini güncel saatleriyle haberimizde derledik. İşte 23 Temmuz Salı 2024 namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 07:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
NAMAZ VAKİTLERİ 23 Temmuz 2024 🤲 | İstanbul sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL 23 TEMMUZ | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 23 Temmuz Salı İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 23 Temmuz 2024 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 03.55

Güneşin doğuşu:👉 05.45

Öğle vakti:👉 13.16

İkindi vakti:👉 17.12

Akşam vakti:👉 20.36

Yatsı vakti:👉 22.18

Namaz saatlerini öğrenmek için tıklayın

Sabah namazı vakti 👇

Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇

Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.

İkindi namazı kaç rekattır?

İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.

Yatsı namazı kaç rekattır?

Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

Türk Telekom
Mourinho M. City'nin yıldızını istiyor
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'ye En-Nesyri sonrası bir golcü daha! İşte Mourinho'nun yeni Sambacısı...
Enerjide tam bağımsızlığın fitilini Berat Albayrak ateşledi bugün meyvelerini yemeye başladık! Yeni gemi 27 Temmuz'da yola çıkıyor
F.Bahçe'den dünya yıldızına kanca!
Galatasaray'da sağ bek transferi sonuçlanıyor!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın Avusturya kampı başladı! G.Saray'ın Avusturya kampı başladı! 01:29
G.Saray'ın Avusturya kampı başladı! G.Saray'ın Avusturya kampı başladı! 01:28
UEFA'dan Bitigen'e görev UEFA'dan Bitigen'e görev 01:26
UEFA'dan Bitigen'e görev UEFA'dan Bitigen'e görev 01:26
MHK’de yine Gündoğdu göreve geliyor MHK’de yine Gündoğdu göreve geliyor 01:23
Kaptan Eda Erdem’e destek Kaptan Eda Erdem’e destek 00:51
Daha Eski
İmzamızı atacağız İmzamızı atacağız 00:50
Kombineler Bin TL Kombineler Bin TL 00:50
Büyükçekmece’de yelken şampıyonası Büyükçekmece’de yelken şampıyonası 00:49
Stefan Savic imzaladı! Stefan Savic imzaladı! 00:48
Maximin sakatlandı Maximin sakatlandı 00:46
Zajc’ın talipleri arttı Zajc’ın talipleri arttı 00:46