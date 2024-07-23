Haberler Haberler BİM AKTÜEL KATALOG 23 TEMMUZ | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL KATALOG 23 TEMMUZ | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri indirim rüzgarları estiren Bim zincir marketleri, aktüel ürünlerle raflarıyla dolduruyor. 23 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 07:50
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BİM AKTÜEL KATALOG 23 TEMMUZ | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Aromalı İçecek Çeşitleri Sek 1L: 23,50 TL
Siyah Çay Fiskobirlik Çay Tanesi 1 kg: 114,50 TL
Maden Suyu Avşar 6x200 ml: 25 TL
Kabuklu Ceviz Meray 1 kg: 119,50 TL
Ekonomik Antep Fıstığı Keyifçe 300 g: 144,50 TL
Mısır Kavurgası Simbat 200 g: 24,50 TL
Dakota Çekirdek Altın Hasat 150 g: 10 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 23 TEMMUZ | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

%0,5 Yağlı Süt Sek 1 L: 21,90 TL
Osmancık Pirinç Efsane 5 kg: 225 TL
Pilavlık Bulgur Saban 2,5 kg: 49 TL
Kırmızı Biber Dolgulu Yeşil Zeytin Cem 1000 g: 135 TL
Ton Balığı Fide 4x80 g: 79,95 TL
Domates Salçası Tukaş 700 g: 32,50 TL
Domates Rendesi Tukaş 700 g: 21,50 TL
Tatlı Biber Salçası Tukaş 350 g: 28,50 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 23 TEMMUZ | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Konsantre Yumuşatıcı Bulut 1500 ml: 69 TL
Çek Al Puf Mendik Manadalina Kokulu: 25 TL
Sıvı Sabun Bella 500 ml: 24,50 TL
Temalı Baskılı Peçete NaturaLove 20'li: 35 TL
Golden Rose Dudak Yağı: 109 TL
Golden Rose Oje: 32,50 TL
Golden Rose Multivitamin Şeffaf Maskara: 105 TL

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