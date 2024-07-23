BİM AKTÜEL KATALOG 23 TEMMUZ | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Aromalı İçecek Çeşitleri Sek 1L: 23,50 TL
Siyah Çay Fiskobirlik Çay Tanesi 1 kg: 114,50 TL
Maden Suyu Avşar 6x200 ml: 25 TL
Kabuklu Ceviz Meray 1 kg: 119,50 TL
Ekonomik Antep Fıstığı Keyifçe 300 g: 144,50 TL
Mısır Kavurgası Simbat 200 g: 24,50 TL
Dakota Çekirdek Altın Hasat 150 g: 10 TL
Aromalı İçecek Çeşitleri Sek 1L: 23,50 TL
%0,5 Yağlı Süt Sek 1 L: 21,90 TL
Osmancık Pirinç Efsane 5 kg: 225 TL
Pilavlık Bulgur Saban 2,5 kg: 49 TL
Kırmızı Biber Dolgulu Yeşil Zeytin Cem 1000 g: 135 TL
Ton Balığı Fide 4x80 g: 79,95 TL
Domates Salçası Tukaş 700 g: 32,50 TL
Domates Rendesi Tukaş 700 g: 21,50 TL
Tatlı Biber Salçası Tukaş 350 g: 28,50 TL
Konsantre Yumuşatıcı Bulut 1500 ml: 69 TL
Çek Al Puf Mendik Manadalina Kokulu: 25 TL
Sıvı Sabun Bella 500 ml: 24,50 TL
Temalı Baskılı Peçete NaturaLove 20'li: 35 TL
Golden Rose Dudak Yağı: 109 TL
Golden Rose Oje: 32,50 TL
Golden Rose Multivitamin Şeffaf Maskara: 105 TL