Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 24 TEMMUZ rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 24 TEMMUZ rakamları

24 Temmuz 2024 günü, önceki günlerde yağış görülmemesinin ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 70'in altında seyrediyor. Megakentte yağışlar beklenen miktarda olmazken su seviyesi son olarak yüzde 61,03 olarak ölçüldü. İşte 24 Temmuz Çarşamba 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 00:45 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 00:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 24 TEMMUZ rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 24 TEMMUZ | İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 29,98 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 74,07 ile Terkos Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 24 Temmuz Çarşamba günü yüzde 61,03 olarak ölçüldü.

💦24 TEMMUZ 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

24 Temmuz Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 61,03 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 24 Temmuz'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %67,42

🚿 Darlık Barajı: %62,41

🚿 Elmalı Barajı: %63,6

🚿 Terkos Barajı: %74,07

🚿 Alibey Barajı: %29,98

🚿 Büyükçekmece Barajı: %57,67

🚿 Sazlıdere Barajı: %54,4

🚿 Istrancalar Barajı: %38,52

🚿 Kazandere Barajı: %33,51

🚿 Pabuçdere Barajı: %43,48

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

Mourinho'dan zemin isyanı!
Türk Telekom
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ne yaptın sen Dzeko! Lugano-Fenerbahçe maçında tarihe geçti | Nonda detayı...
Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren düzenleme komisyonda kabul edildi
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Paris Olimpiyat voleybol maçları ne zaman başlıyor? Paris Olimpiyat voleybol maçları ne zaman başlıyor? 00:16
Fırtına'da sakatlık şoku! Yeni transfer kadrodan çıkartıldı Fırtına'da sakatlık şoku! Yeni transfer kadrodan çıkartıldı 23:56
Dzeko'dan Mourinho'ya övgü dolu sözler! Dzeko'dan Mourinho'ya övgü dolu sözler! 23:54
Mourinho'dan zemin isyanı! Mourinho'dan zemin isyanı! 23:44
Dzeko coştu! F.Bahçe tur kapısını araladı Dzeko coştu! F.Bahçe tur kapısını araladı 23:25
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon 22:26
Daha Eski
Lugano - F.Bahçe | CANLI Lugano - F.Bahçe | CANLI 20:39
Panathinaikos Ergin Ataman ile 3 yıllık sözleşme imzaladı! Panathinaikos Ergin Ataman ile 3 yıllık sözleşme imzaladı! 20:10
Fırtına Pedro Malheiro transferi resmen açıkladı! Fırtına Pedro Malheiro transferi resmen açıkladı! 19:07
Göztepe savunmasını Novatus Dismas Miroshi ile güçlendirdi! Göztepe savunmasını Novatus Dismas Miroshi ile güçlendirdi! 18:51
G.Saray'dan Trippier bombası G.Saray'dan Trippier bombası 18:48
F.Bahçe'nin Lugano maçı 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin Lugano maçı 11'i belli oldu! 18:20