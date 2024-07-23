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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 23 TEMMUZ rakamları

23 Temmuz 2024 günü, önceki günlerde yağış görülmemesinin ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 70'in altında seyrediyor. Megakentte yağışlar beklenen miktarda olmazken su seviyesi son olarak yüzde 61,03 olarak ölçüldü. İşte 23 Temmuz Salı 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 00:51 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 10:01
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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 23 TEMMUZ rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 23 TEMMUZ | İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 29,98 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 74,07 ile Terkos Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 23 Temmuz Salı günü yüzde 61,03 olarak ölçüldü.

💦23 TEMMUZ 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

23 Temmuz Salı günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 61,03 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 23 Temmuz'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %67,42

🚿 Darlık Barajı: %62,41

🚿 Elmalı Barajı: %63,6

🚿 Terkos Barajı: %74,07

🚿 Alibey Barajı: %29,98

🚿 Büyükçekmece Barajı: %57,67

🚿 Sazlıdere Barajı: %54,4

🚿 Istrancalar Barajı: %38,52

🚿 Kazandere Barajı: %33,51

🚿 Pabuçdere Barajı: %43,48

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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