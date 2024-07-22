Haberler Haberler SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | 22 Temmuz 2024 son depremler AFAD, Kandilli Rasathanesi - Artçı depremler ve büyüklükleri

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | 22 Temmuz 2024 son depremler AFAD, Kandilli Rasathanesi - Artçı depremler ve büyüklükleri

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. DEPREM riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 22 Temmuz Pazartesi 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 17:48 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 17:57
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SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | 22 Temmuz 2024 son depremler AFAD, Kandilli Rasathanesi - Artçı depremler ve büyüklükleri

SON DAKİKA DEPREM 22 TEMMUZ | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 22 Temmuz Pazartesi son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

22 TEMMUZ'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir. 22 Temmuz Pazartesi günü AFAD'ın son dakika açıklamasına göre, Çanakkale'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 17.39 olarak kaydedilirken merkez üssü ise Ezine olarak belirtildi.

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