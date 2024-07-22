Haberler Haberler LGS NAKİL TARİHLERİ 2024 | LGS 1. ve 2. nakil başvuru ve sonuç tarihleri ne zaman? - MEB SON DAKİKA

LGS NAKİL TARİHLERİ 2024 | LGS 1. ve 2. nakil başvuru ve sonuç tarihleri ne zaman? - MEB SON DAKİKA

Hayalindeki liseye girmek isteyen öğrenciler geçtiğimiz haftalarda LGS'de ter döktü. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sınav sonrasında adaylar tercih sonuçlarını öğrendi. Şimdi ise nakil tercihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. LGS 1. ve 2. nakil başvuru ve sonuç tarihleri ne zaman? sorularının yanıtları merak edilirken güncel detayları sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 18:32 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 18:33
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LGS NAKİL TARİHLERİ 2024 | LGS 1. ve 2. nakil başvuru ve sonuç tarihleri ne zaman? - MEB SON DAKİKA

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği LGS sınavının ardından tercih sonuçları açıklandı. Sonuçların belli olmasının ardından nakil tarihleri ile ilgili "LGS 1. ve 2. nakil başvuru ve sonuç tarihleri ne zaman?" sorguları yapılıyor. Bilinmesi gereken tüm detayları ve MEB takvimi sizler için derledik.

LGS NAKİL TARİHLERİ 2024

  • 22-26 Temmuz 2024 - Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
  • 29 Temmuz 2024 - Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
  • 29 Temmuz-2 Ağustos 2024 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
  • 5 Ağustos 2024 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

Yerleştirmelere esas nakiller, iki dönemde yapılacak. Her iki dönemde de merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

LGS NAKİL BAŞVURU NASIL YAPILIR?

LGS nakil işlemi yapmak isteyen adaylar; e-Okul sistemi üzerinden Sınav ve Nakil İşlemleri Bölümüne girerek sürece başlayabilir.

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