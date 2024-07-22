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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 22 TEMMUZ rakamları

22 Temmuz 2024 günü, önceki günlerde yağış görülmemesinin ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 70'in altında seyrediyor. Megakentte yağışlar beklenen miktarda olmazken su seviyesi son olarak yüzde 61,42 olarak ölçüldü. İşte 22 Temmuz Pazartesi 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 13:29
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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 22 TEMMUZ rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 22 TEMMUZ | İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 30,51 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 74,24 ile Terkos Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 22 Temmuz Pazartesi günü yüzde 61,42 olarak ölçüldü.

💦22 TEMMUZ 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

22 Temmuz Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 61,42 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 22 Temmuz'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %68,07

🚿 Darlık Barajı: %62,71

🚿 Elmalı Barajı: %63,85

🚿 Terkos Barajı: %74,25

🚿 Alibey Barajı: %30,51

🚿 Büyükçekmece Barajı: %58,04

🚿 Sazlıdere Barajı: %54,53

🚿 Istrancalar Barajı: %38,32

🚿 Kazandere Barajı: %34,36

🚿 Pabuçdere Barajı: %43,88

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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