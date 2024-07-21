TARHANA ÇORBASI TARİFİ | Nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır, püf noktası nelerdir?

Türkiye'nin en sık tüketilen çorba türü olan tarhana, hem lezzetli oluşu hem de besin değeri açısından zengin olmasıyla biliniyor. Peki, tarhana çorbası nasıl yapılır? İşte yanıtı...

MALZEMELER

3 yemek kaşığı toz haldeki tarhana

1 çorba kaşığı salça

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı nane

Tuz

1 çay kaşığı kırmızı biber

YAPILIŞI

1 çorba kaşığı tereyağı bir tencereye alınır ve eritilir.

1 çorba kaşığı salça da tencereye eklenir ve yağda kızdırılır.

5 su bardağı su ilave edilir.

Bir başka kabın içerisinde de 1 su bardağı suya, toz tarhana eklenir ve karıştırılır.

Kaynar halde bulunan tencerenin içerisine bu karışım ilave edilir.

15 ile 20 dakika arasında pişirilir.

1 çay kaşığı kırmızı biber ve 1 çay kaşığı nane ilave edilerek servis yapılır.