Haberler Haberler Okullar ne zaman, hangi ayda açılıyor? | Lise, ilkokul, ortaokul kaç gün sonra açılacak, ara tatil ne zaman? - MEB 2024-2025 TAKVİMİ

Okullar ne zaman, hangi ayda açılıyor? | Lise, ilkokul, ortaokul kaç gün sonra açılacak, ara tatil ne zaman? - MEB 2024-2025 TAKVİMİ

Yaz tatili devam ederken bir yandan da yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 yılı takvimini geçtiğimiz aylarda yayımlamıştı. Tatil planlarını okulların açılış zamanına göre ayarlamak isteyenler "Okullar ne zaman, hangi ayda açılıyor? Lise, ilkokul, ortaokul kaç gün sonra açılacak, ara tatil ne zaman?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. Detayları ve güncel bilgileri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 19:02 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 19:03
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Okullar ne zaman, hangi ayda açılıyor? | Lise, ilkokul, ortaokul kaç gün sonra açılacak, ara tatil ne zaman? - MEB 2024-2025 TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Yeni yılda eğitim öğretim başlangıç ve bitiş tarihlerinin açıklanması ile birlikte öğrenci ve veliler detayları merak ediyor ve araştırıyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Ne zaman kapanacak? Ara tatil tarihleri ne?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? HANGİ TARİHTE SONA ERECEK?

Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

5'İNCİ VE 9'UNCU SINIFLARA UYUM AMAÇLI REHBERLİK ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

ARA TATİL TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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