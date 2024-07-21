Haberler Haberler DGS SONUÇLARI ÖSYM 2024 | Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI ÖSYM 2024 | Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

2 yıllık üniversite bölümünü 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler DGS'ye giriyor. Dikey Geçiş Sınavı olarak da bilinen DGS her yıl gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen sınavın sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtları merak edilirken güncel detayları sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 17:56 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 17:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DGS SONUÇLARI ÖSYM 2024 | Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

DGS AÇIKLANMA TARİHİ 2024 | Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Dikey Geçiş Sınavı için uzun süredir hazırlanan adaylar sonuçların açıklanacağı tarih ile ilgili araşırmalar yapıyor. Peki, DGS sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 DGS sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

DGS'DE BARAJ VAR MI, KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

DGS sınavında baraj puanı yoktur. DGS'nin kendisine özel puan hesaplama yöntemi vardır. İstedikleri bölüme yerleşmek isteyen adaylar, bir önceki sene üniversite ve bölümlerin taban puanlarına bakarak daha etkili bir değerlendirme yapabilir.

DGS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Dikey Geçiş Sınavı'nda alınan puan, yalnızca sınava girilen sene yapılacak tercihler için geçerlidir. Sonraki yıl tercih yapabilmek için yeniden sınava girmek gerekir.

DGS YAPAN KİŞİ KAÇINCI SINIFTAN BAŞLAR?

Önlisans programlarının devamı niteliğindeki lisans programlarına Dikey Geçiş Sınavı(DGS) ile yerleşen adaylar, müfredatlarının entegre olması sayesinde önlisans programında aldıkları birçok dersi saydırarak 3. Sınıftan eğitimlerine başlayabilmektedir. Ancak bu durum, seçilen üniversite, fakülte ve bölüme göre değişiklik gösterebilmektedir.

F.Bahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...
G.Saray'dan Doue ve Wendel açıklaması!
DİĞER
Akın Akınözü’nün annesi Özlem Akınözü kansere yenik düşmüştü! Akın Akınözü: Bundan sonra hayat hep buruk!
İsrail bu kez doğrudan Türkiye’yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Şin Bet servis etti Israel Katz paylaştı! Dışişleri'nden sert tepki
İngiliz basını duyurdu! Beşiktaş'tan Chamberlain kararı
F.Bahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... F.Bahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... 19:09
İngiliz basını duyurdu! Beşiktaş'tan Chamberlain kararı İngiliz basını duyurdu! Beşiktaş'tan Chamberlain kararı 18:45
G.Saray'dan Doue ve Wendel açıklaması! G.Saray'dan Doue ve Wendel açıklaması! 18:40
F.Bahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! F.Bahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! 18:22
"Olimpiyatlarda olmayı fazlasıyla hak ettik!" "Olimpiyatlarda olmayı fazlasıyla hak ettik!" 18:09
Beşiktaş'ın hazırlık maçı programları belli oldu! Beşiktaş'ın hazırlık maçı programları belli oldu! 17:48
Daha Eski
Zenit'ten Wendel açıklaması! G.Saray'a transfer olacak mı? Zenit'ten Wendel açıklaması! G.Saray'a transfer olacak mı? 17:31
Çekya'da Toprak rüzgarı! Tavla oynayarak kutladı Çekya'da Toprak rüzgarı! Tavla oynayarak kutladı 15:58
Fırtına'nın yeni sezon çalışmaları sürüyor! Fırtına'nın yeni sezon çalışmaları sürüyor! 15:50
Vida'dan emeklilik kararı! Vida'dan emeklilik kararı! 15:43
F.Bahçe Lugano mesaisini sürdürdü! F.Bahçe Lugano mesaisini sürdürdü! 15:24
Amrabat Süper Lig devine! Amrabat Süper Lig devine! 14:47