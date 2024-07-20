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KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI | 2024 KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Alan Bilgisi sınavları, 3 oturum halinde yapılıyor. 20 - 21 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek sınavların ilk gününde adaylara Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, ikinci oturumda Hukuk, İktisat, Maliye ve son oturumda ise İşletme, Muhasebe, İstatistik soruları sorulacak. Peki 2024 KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 11:05
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KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI | 2024 KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI | Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumları, ÖSYM başkanlığında 20 - 21 Temmuz tarihlerinde yapılıyor. İlk günün ilk oturumu 20 Temmuz saat 10.15'te, ikinci oturum 14.45'te, 21 Temmuz'daki son oturum ise yine 10.15'te başlayacak. Memur olmak için birbirleriyle yarışacak adaylar, sınav hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki 2024 KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

2024 KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Alan Bilgisi sınavlarının 1. ve 2. oturumu 21 Temmuz Cumartesi, 2. oturumu ise 21 Temmuz Pazar günü yapılacak. ÖSYM'nin resmi internet adresinde yer alan takvime göre, KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları 23 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRECEK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sınavlara ilişkin, "30 il, 35 sınav merkezinde yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına toplam 171 bin 655 aday başvurdu. Sınavlar için 448 bina, 6 bin 341 salon kullanılacak. Toplam 22 bin 556 kişi hafta sonu görev yapacak. Sınav güvenliği için 2 bin 727 emniyet görevlisi sahada olacak." bilgilerini paylaştı.

Oturumlara 346 engelli adayın başvurduğunu belirten Ersoy, bu oturumlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu, 1436 adayın bu haktan yararlandığını bildirdi.

Ersoy, oturumlara katılacak adaylara başarılar, görevlilere de kolaylıklar diledi.

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