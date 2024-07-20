KPSS ALAN BİLGİSİ SAAT KAÇTA BİTİYOR? | 2024 KPSS Alan Bilgisi kaç soru, dakika sürüyor?

KPSS ALAN BİLGİSİ SAAT KAÇTA BİTİYOR? | Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumları, ÖSYM başkanlığında 20 - 21 Temmuz tarihlerinde yapılıyor. İlk günün ilk oturumu 20 Temmuz saat 10:15'te başlayacak. Adaylar, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri konularında bilgi birikimlerini sınayacaklar. Aynı gün, ikinci oturum 20 Temmuz saat 14:45'te gerçekleşecek ve Hukuk, İktisat, Maliye derslerinden sorular yer alacak. İkinci gün sınavı ise 21 Temmuz saat 10:15'te yapılacak ve İşletme, Muhasebe, İstatistik konularını kapsayacak. Peki KPSS Alan Bilgisi saat kaçta bitiyor? 2024 KPSS Alan Bilgisi kaç soru, dakika sürüyor? İşte detaylar...

KPSS ALAN BİLGİSİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?

160 dakika sürecek sınavda, ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

2024 KPSS ALAN BİLGİSİ KAÇ SORU, DAKİKA SÜRÜYOR?

1. OTURUM

Başlangıç: 20 Temmuz saat 10.15

Süre: 150 dakika

Bitiş: 12.45

2. OTURUM

Başlangıç: 20 Temmuz saat 14.15

Süre: 150 dakika

Bitiş: 16.45

3. OTURUM

Başlangıç: 21 Temmuz saat 10.15

Süre: 160 dakika

Bitiş: 12.55