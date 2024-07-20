AÖL GEÇME NOTU KAÇ 2024? | Açık lise sınavı baraj puanı, 40, 45, 50 geçer mi?

AÖL GEÇME NOTU KAÇ 2024? | Açık Lise olarak da bilinen AÖL'ün 3. dönem sınavları için beklenen an geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıköğretim üzerinden lise eğitimi alan kişilere uygulanan AÖL sınavlarında geçme notu ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte AÖL baraj puanı ve merak edilenler...

AÇIK LİSE SINAVI BARAJ PUANI KAÇ?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekir. Öğrenciler isterlerse sınav sonuçlarına ve sorulara itiraz edebilir. Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 3 (üç) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 5 (beş) takvim günü içinde Ölçme Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri de YKS sınavlarında diploma notuna bağlı olarak ek puan almaktadırlar. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri eğitimlerine devam ederken KPSS sınavlarına girebilmektedir.

AÇIK LİSE 40, 45, 50 GEÇER Mİ?

Açık Lise sınavından 40 alan kişiler, o derste başarısız olmuş sayılırlar. 45 baraj puan olarak kabul edilirken sınavdan 45 ve üzeri puan alan bir kişi o dersten başarılı olmuş sayılmaktadır.

Açık Öğretim Lisesi kredili sistem üzerine kurulmuştur. Açık Öğretim Lisesinde örgün eğitimdeki normal liseler gibi sınıf geçme sistemi yoktur. Dolayısıyla Açık Lisede sınıf geçme ve kalma terimleri de yoktur. Açık Öğretim Lisesinde ders geçme sistemi vardır. Sınavına girdiğiniz derslerden geçtiğiniz takdirde o dersin kredisini almış olursunuz. Kredili sistemin sağladığı olanaklardan biri de sınavına gireceğiniz dersleri sizin seçmenizdir. Kayıt yenilemesi veya yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizden hiç ders seçmeyenlerin dersleri öğrencinin mağduriyet yaşamaması için sistem tarafından atanmaktadır. Bir veya birkaç ders seçen öğrencilerimizin seçilen derslerle ilgili bilgilerine dokunulmamaktadır. Çünkü ders seçme işlemi öğrencilerimizin sorumluluğundadır ve öğrenci sınava girmek istediği dersleri seçmekle yükümlüdür.