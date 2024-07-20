Haberler Haberler AÖL GEÇME NOTU KAÇ 2024? | Açık lise sınavı baraj puanı, 40, 45, 50 geçer mi?

AÖL GEÇME NOTU KAÇ 2024? | Açık lise sınavı baraj puanı, 40, 45, 50 geçer mi?

Açıköğretim liselerinde eğitim gören binlerce kişi için 3. dönem sınavları, 20- 21 Temmuz tarihlerinde yapılıyor. 3 oturumdan oluşan sınavlara katılacak lise öğrencileri,baraj puanı için araştırmalara başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavlar hakkında arama motorlarında sorgulanan 'AÖL geçme notu kaç 2024? Açık lise sınavı baraj puanı, 40, 45, 50 geçer mi?' sorularının cevabını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 08:37
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
AÖL GEÇME NOTU KAÇ 2024? | Açık lise sınavı baraj puanı, 40, 45, 50 geçer mi?

AÖL GEÇME NOTU KAÇ 2024? | Açık Lise olarak da bilinen AÖL'ün 3. dönem sınavları için beklenen an geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıköğretim üzerinden lise eğitimi alan kişilere uygulanan AÖL sınavlarında geçme notu ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte AÖL baraj puanı ve merak edilenler...

AÇIK LİSE SINAVI BARAJ PUANI KAÇ?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekir. Öğrenciler isterlerse sınav sonuçlarına ve sorulara itiraz edebilir. Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 3 (üç) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 5 (beş) takvim günü içinde Ölçme Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri de YKS sınavlarında diploma notuna bağlı olarak ek puan almaktadırlar. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri eğitimlerine devam ederken KPSS sınavlarına girebilmektedir.

AÇIK LİSE 40, 45, 50 GEÇER Mİ?

Açık Lise sınavından 40 alan kişiler, o derste başarısız olmuş sayılırlar. 45 baraj puan olarak kabul edilirken sınavdan 45 ve üzeri puan alan bir kişi o dersten başarılı olmuş sayılmaktadır.

Açık Öğretim Lisesi kredili sistem üzerine kurulmuştur. Açık Öğretim Lisesinde örgün eğitimdeki normal liseler gibi sınıf geçme sistemi yoktur. Dolayısıyla Açık Lisede sınıf geçme ve kalma terimleri de yoktur. Açık Öğretim Lisesinde ders geçme sistemi vardır. Sınavına girdiğiniz derslerden geçtiğiniz takdirde o dersin kredisini almış olursunuz. Kredili sistemin sağladığı olanaklardan biri de sınavına gireceğiniz dersleri sizin seçmenizdir. Kayıt yenilemesi veya yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizden hiç ders seçmeyenlerin dersleri öğrencinin mağduriyet yaşamaması için sistem tarafından atanmaktadır. Bir veya birkaç ders seçen öğrencilerimizin seçilen derslerle ilgili bilgilerine dokunulmamaktadır. Çünkü ders seçme işlemi öğrencilerimizin sorumluluğundadır ve öğrenci sınava girmek istediği dersleri seçmekle yükümlüdür.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Yılın transferi olacak
F.Bahçe Ossterwolde'nin bonservisini belirledi!
DİĞER
ARDA GÜLER REKOR KIRDI! EURO 2024 sonrası piyasa değeri en çok artan oyuncular belli oldu
Başkan Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlama törenlerinde önemli açıklamalar
G.Saray'da 1 transfer 2 ayrılık
Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe transferi bitiriyor
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olimpiyatta Türk bayrağını Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz taşıyacak Olimpiyatta Türk bayrağını Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz taşıyacak 11:23
Lugano - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Lugano - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 11:14
G.Saray'da kritik Ziyech görüşmesi! G.Saray'da kritik Ziyech görüşmesi! 11:12
Galatasaray - Lecce maçı ne zaman? Galatasaray - Lecce maçı ne zaman? 10:32
F.Bahçe Ossterwolde'nin bonservisini belirledi! F.Bahçe Ossterwolde'nin bonservisini belirledi! 10:20
Galatasaray bombayı patlatıyor! Yılın transferi olacak Galatasaray bombayı patlatıyor! Yılın transferi olacak 09:51
Daha Eski
Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman? Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman? 09:51
G.Saray'da 1 transfer 2 ayrılık G.Saray'da 1 transfer 2 ayrılık 09:40
Grazer - Beşiktaş maçı NE ZAMAN? Grazer - Beşiktaş maçı NE ZAMAN? 09:13
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 20 Temmuz bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 20 Temmuz bugün kimin maçı var? 07:49
Galatasaray'ın orta saha planı ortaya çıktı! Wendel olmazsa... Galatasaray'ın orta saha planı ortaya çıktı! Wendel olmazsa... 23:38
G.Saray'dan Göztepe'ye sürpriz transfer! G.Saray'dan Göztepe'ye sürpriz transfer! 22:17