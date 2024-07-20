Haberler Haberler AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2024 | Açık lise sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır?

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2024 | Açık lise sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır?

Açıköğretim liselerinde ağitim alan adaylar için 3. dönem sınavları, 20 - 21 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılıyor. Katılan binlerce adayın birbiriyle yarıştığı sınav, 3 oturum halinde yapılırken sınavın ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı en büyük merak konusu oldu. Peki Açık lise sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 11:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2024 | Açık lise sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır?

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2024 | Açıköğretim ortaokulu ve lise sınavları, 20 - 21 Temmuz tarihlerinde, 3 oturum halinde yapılıyor. Her bir oturumda kendilerine verilen 100 dakikada soruları doğru cevaplamaya çalışan adaylar, sonuçlar için heyecanlı bekleyişe başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yapılan duyuruda, sonuçların erişime açılacağı tarih de bildirildi. İşte detaylar...

AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE AÇIKLANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, AÖL sınav sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden adayların erişimine açılacak.

AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

1. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00

2. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00

3. Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00

AÇIK LİSE SINIF GEÇMEK İÇİN KAÇ KREDİ OLMALI?

Açık Öğretim Lisesinde sınıf geçme yerine ders geçme ve kredi sistemi uygulanır.

Açık Öğretim Lisesi sınıf yerine dönem kavramı vardır. Öğrenci 8 dönem sonunda mezuniyet kredisine ulaştığı takdirde mezun olur.(18 yaşından gün alan öğrenciler 5 dönem sonunda mezuniyet kredisine ulaştığı takdirde mezun olur.) Açık Öğretim Lisesinde sınıfta kalma, okuldan atılma yoktur. Öğrenci kayıt yenilediği takdirde mezuniyet şartlarını tamamlanıncaya kadar okuyabilir. Açık Öğretim Lisesi Öğrencileri Örgün eğitimde okuyan öğrencilerin sahip olduğu tüm haklara sahiptirler.

Açık Öğretim Lisesinde Örgün eğitimde bulunan sınıfların karşılığı şu şekildedir;

  • Lise 1. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 1. ve 2. dönemdir.

  • Lise 2. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 3. ve 4. dönemdir.

  • Lise 3. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 5 ve 6. dönemdir.

  • Lise 4. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 7. ve 8. dönemdir.

Açık Öğretim Lisesi sisteminde öğrenci verdiği dersin kredisini kazanır. Veremediği dersin kredisini alamaz. Sadece başarısız olduğu dersi tekrar eder veya muaf olduğu takdirde onun yerine isterse seçmeli derslerden başka bir ders alır.

Açık öğretim Lisesinde öğrencilerin alması gereken zorunlu ve ortak dersler vardır.

18 yaşından gün almış öğrenciler dönem ve kredi sınırlaması olmaksızın haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa önce alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini sonra birbirini takip eden ortak/zorunlu/alan derslerini ve seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 12 ders;

18 yaşından gün almamış öğrencilerin ise kredi sınırlaması olmaksızın bulundukları dönem ve alt dönemlerden haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa öncelikle alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini, sonra bulundukları dönemin ortak/zorunlu/alan derslerini ile alt dönem ve bulundukları dönemin seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 12 ders seçimi yapabilirler. Bir dönemde sınavına girilip başarısız olunan zorunlu ders, izleyen dönemde yeniden verilir.

Ortak zorunlu derslerden üç kez sınava girip de başarısız olan öğrenciler bu derslerden muaf olur ( Türk Dili Edebiyatı, Dil ve Anlatım dersleri hariç). Yani bu dersi alma zorunluluğu kalkar. Ancak bu öğrenciler gerekli kredi miktarını toplayamadığı takdirde isterlerse, muaf oldukları dersi yeniden seçebilirler.

Açık Öğretim Lisesine yeni başlayan öğrenciler için mezuniyet kredisi 170 kredidir.

Örgün eğitimden ayrılıp tasdiknamesi ile başvuru yapan öğrenciler başarılı oldukları derslerden muaf tutularak haftalık ders sayısına göre kredi alırlar.

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekir.

F.Bahçe Ossterwolde'nin bonservisini belirledi!
G.Saray'da kritik Ziyech görüşmesi!
DİĞER
İsrail Bella’yı hedef aldı! Marka yüzü olduğu Adidas reklamından çıkarıldı!
Başkan Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlama törenlerinde önemli açıklamalar
G.Saray'da 1 transfer 2 ayrılık
Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe transferi bitiriyor
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da beklenmedik gelişme! İtalyanlar Yunus için... G.Saray'da beklenmedik gelişme! İtalyanlar Yunus için... 12:31
F.Bahçe'nin Lugano mesaisi sürüyor! F.Bahçe'nin Lugano mesaisi sürüyor! 11:46
Olimpiyatta Türk bayrağını Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz taşıyacak Olimpiyatta Türk bayrağını Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz taşıyacak 11:23
Lugano - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Lugano - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 11:14
G.Saray'da kritik Ziyech görüşmesi! G.Saray'da kritik Ziyech görüşmesi! 11:12
Galatasaray - Lecce maçı ne zaman? Galatasaray - Lecce maçı ne zaman? 10:32
Daha Eski
F.Bahçe Ossterwolde'nin bonservisini belirledi! F.Bahçe Ossterwolde'nin bonservisini belirledi! 10:20
Galatasaray bombayı patlatıyor! Yılın transferi olacak Galatasaray bombayı patlatıyor! Yılın transferi olacak 09:51
Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman? Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman? 09:51
G.Saray'da 1 transfer 2 ayrılık G.Saray'da 1 transfer 2 ayrılık 09:40
Grazer - Beşiktaş maçı NE ZAMAN? Grazer - Beşiktaş maçı NE ZAMAN? 09:13
G.Saray'da Icardi heyecanı! İşte o gelişme G.Saray'da Icardi heyecanı! İşte o gelişme 22:17