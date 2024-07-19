Haberler Haberler Sakarya Üniversitesi TABAN PUANLARI 2024 | Sakarya Üniversitesi başarı sıralaması ve kontenjanlar

Sakarya Üniversitesi TABAN PUANLARI 2024 | Sakarya Üniversitesi başarı sıralaması ve kontenjanlar

Sakarya Üniversitesi taban puanları, 2024 YKS'ye katılıp tercih yapacak olan üniversite adayları tarafından araştırılıyor. Sakarya'daki Sakarya Üniversitesi başarı sıralaması ve açılacak kontenjanlara göre tercih yapacak adaylar için Sakarya Üniversitesi taban puanları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 08:25 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 10:53
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Sakarya Üniversitesi TABAN PUANLARI 2024 | Sakarya Üniversitesi başarı sıralaması ve kontenjanlar

Sakarya Üniversitesi TABAN PUANLARI | ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavlarına katılan üniversite adayları, tercih işlemleri için araştırmalara başladı. Sınavdan alınan puanla üniversite ve bölümlerin taban puanlarını karşılaştırarak tercih listesi hazırlayan adaylar için 'Sakarya Üniversitesi taban puanları 2024, Sakarya Üniversitesi başarı sıralaması ve kontenjanlar' listesini derledik.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLAR

NOT: 2024 yılının taban puanları, yerleştirmeler yapılmadığından henüz belirlenmemiş olup, ilgili haberde 2023 yılına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları paylaşılmıştır. Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

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