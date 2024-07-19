ÖN LİSANS MEZUNU ORTAÖĞRETİM KPSS'YE GİREBİLİR Mİ? | Ortaöğretim KPSS'ye kimler başvurabilir?

Ülkemizde her yıl memur olma hayali kuran milyonlarca adayın başvuruda bulunduğu KPSS, ortaöğretim oturumuyla devam ediyor. Lise mezunlarına devlet memurluğu yolunu açan KPSS Ortaöğretim için başvurular, 18 Temmuz Perşembe günü itibarıyla başladı. Peki ön lisans mezunu ortaöğretim KPSS'ye girebilir mi? Ortaöğretim KPSS'ye kimler başvurabilir?

ÖN LİSANS MEZUNU ORTAÖĞRETİM KPSS'YE GİREBİLİR Mİ?

KPSS Ortaöğretim sınavına lisans ve ön lisans mezunları başvuramazlar. Önlisans mezunları KPSS Önlisans sınavına başvuru yapabilirler.

ORTAÖĞRETİM KPSS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sınava, ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ortaöğretim düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabileceklerdir.

Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.