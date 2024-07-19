HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI YKS 2024 | Hukuk taban, tavan puanları ve başarı sıralaması...

HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI 2024 | ÖSYM tarafından lisans ve ön lisans alanında eğitim görmek isteyen adaylara uygulanan YKS'de, tercih dönemine sayılı günler kaldı. Hukuk Fakültesi'nde okumak isteyen kişilerin ise taban puan araştırmaları başladı. İşte 2024 Hukuk Fakültesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar...
HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLAR
Bu yıla ait güncel sıralamalar henüz yayınlanmadı. Geçen yılın başarı sıralaması ve puanları şu şekilde olurken; sıralama üniversite adı, açılan kontenjan sayısı, taban puan ve başarı sırası şeklinde ilerlemektedir.
- Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Burslu) 20/20 530,68 132
- Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Hukuk (Fransızca) 35/36 528,45 164
- İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hukuk (Burslu) 24/24 520,22 329
- Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hukuk (Burslu) 16/16 509,85 689
- İstanbul Üniversitesi (Devlet) Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) 10/10 504,6 933
- Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Burslu) 16/16 503,4 991
- Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Burslu) 26/26 496,64 1.389
- İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hukuk (%50 İndirimli) 16/16 492,34 1.689
- Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Hukuk 70/72 491,73 1.741
- Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) 3/3 486,5 2.182
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Burslu) 22/22 470,14 4.201
- Ankara Üniversitesi (Devlet) Hukuk 550/564 468,88 4.387
- İstanbul Üniversitesi (Devlet) Hukuk 500/513 463,34 5.405
- İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) Hukuk (Burslu) 25/25 459,79 6.158
- Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Hukuk 240/246 459,61 6.201
- İstanbul Üniversitesi (Devlet) Hukuk (İÖ) 340/349 450,12 8.611
- İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Burslu) 15/15 448,57 9.052
- Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Hukuk 350/359 448,37 9.118
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hukuk (Burslu) 26/26 444,87 10.270
- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) Hukuk 420/431 442,3 11.196
- Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Hukuk (İÖ) 320/328 441,66 11.430
- Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Hukuk 110/113 441,25 11.620
- Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Burslu) 21/21 439,45 12.391
- Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Burslu) 26/26 439,15 12.546
- Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Hukuk 460/472 436,99 13.564
- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) Hukuk 230/236 435,58 14.264
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) Hukuk (Burslu) 29/29 434,76 14.717
- İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) Hukuk (Burslu) 26/26 434,04 15.117
- Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hukuk (Burslu) 27/27 433,33 15.566
- Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Hukuk 355/364 431,65 16.617
- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) Hukuk 160/164 431,16 16.942
- İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) Hukuk (Burslu) 24/24 430,83 17.192
- İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) Hukuk 190/195 430,65 17.312
- Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Hukuk (Burslu) 19/19 430,35 17.561
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (%50 İndirimli) 7/7 429,77 17.982
- Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hukuk (%50 İndirimli) 38/38 429,39 18.317
- Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) Hukuk (Burslu) 20/20 429,33 18.381
- Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Hukuk 260/267 428,87 18.728
- Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hukuk (Burslu) 30/30 428,69 18.873
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) Hukuk 80/82 428,34 19.178
- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Burslu) 15/15 428,16 19.321
- İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) Hukuk (Burslu) 22/22 426,76 20.530
- İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) Hukuk (Burslu) 29/29 426,71 20.567
- Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Burslu) 22/22 426,36 20.894
- İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) Hukuk (Burslu) 30/30 426,3 20.949
- Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) Hukuk 240/246 424,8 22.378
- İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) Hukuk (Burslu) 30/30 424,47 22.700
- Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Hukuk 250/257 424,4 22.769
- Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hukuk (Burslu) 17/17 423,94 23.212
- Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Burslu) 13/13 422,21 25.022
- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Burslu) 27/27 421,86 25.407
- İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) Hukuk 120/123 420,79 26.586
- İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) Hukuk (Burslu) 9/9 420,54 26.892
- İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) Hukuk (Burslu) 16/16 420,49 26.950
- Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Hukuk 190/195 420,22 27.255
- Kocaeli Üniversitesi (Devlet) Hukuk 280/287 419,82 27.712
- Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Hukuk 230/236 417,92 30.052
- Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) Hukuk (Burslu) 20/20 417,72 30.319
- İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) Hukuk (Burslu) 12/12 417,51 30.574
- İzmir Bakırçay Üniversitesi (Devlet) Hukuk 160/164 416,76 31.550
- Balıkesir Üniversitesi (Devlet) Hukuk 70/72 416,3 32.135
- Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Burslu) 18/18 415,98 32.585
- Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Hukuk 130/134 415,56 33.164
- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) Hukuk 90/93 414,29 34.834
- Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) Hukuk (Burslu) 55/55 413,86 35.445
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Hukuk (Burslu) 130/134 413,35 36.180
- Sakarya Üniversitesi (Devlet) Hukuk 240/246 412,81 36.972
- İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (%50 İndirimli) 5/3 412,47 37.468
- Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (%50 İndirimli) 73/73 412,33 37.670
- Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Hukuk (Burslu) 23/23 412,06 38.046
- Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Burslu) 60/60 411,82 38.395
- Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) Hukuk 200/205 411,08 39.504
- İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hukuk (Ücretli) 123/123 410,67 40.098
- Gaziantep Üniversitesi (Devlet) Hukuk 190/195 410,5 40.358
- Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Hukuk (Burslu) 30/30 409,66 41.686
- Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Hukuk (Burslu) 40/40 409,24 42.332
- Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Hukuk (İÖ) 230/236 408,79 43.032
- İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Hukuk 200/205 408,25 43.860
- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) Hukuk 120/123 408,09 44.120
- Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Hukuk 130/134 408,03 44.203
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Hukuk 190/195 407,79 44.593
- Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Hukuk 220/226 407,68 44.760
- Yalova Üniversitesi (Devlet) Hukuk 240/246 406,81 46.168
- Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Hukuk 280/287 404,9 49.239
- Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) Hukuk 140/144 404,86 49.317
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hukuk (%50 İndirimli) 96/96 404,73 49.544
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) Hukuk 90/93 404,66 49.637
- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) Hukuk 60/62 404,05 50.666
- Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Hukuk (İÖ) 80/82 403,93 50.882
- Trabzon Üniversitesi (Devlet) Hukuk 220/226 402,95 52.503
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Hukuk (İÖ) 110/113 401,42 55.090
- Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) Hukuk 200/205 401,09 55.671
- Kırklareli Üniversitesi (Devlet) Hukuk 120/123 401,09 55.675
- Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) Hukuk (İÖ) 180/185 400,93 55.950
- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) Hukuk 100/103 400,05 57.484
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Hukuk (Burslu) 15/15 399,88 57.801
- Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) Hukuk 300/308 399,25 58.874
- Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Hukuk (%50 İndirimli) 23/23 397,91 61.248
- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) Hukuk (Burslu) 21/21 395,24 66.113
- Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Ücretli) 116/116 394,41 67.710
- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Hukuk (Burslu) 14/14 393,76 68.946
- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Hukuk (Burslu) 9/9 393,75 68.964
- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) Hukuk (Burslu) 13/13 393,38 69.732
- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet)(KKTC) Hukuk (Burslu) 10/10 392,04 72.321
- Girne Üniversitesi (Kktc) Hukuk (Burslu) 6/6 391,51 73.334
- Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Hukuk (Burslu) 8/8 390,57 75.173
- Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Hukuk (Burslu) 10/10 390,09 76.131
- Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Hukuk (Burslu) 6/6 389,98 76.326
- Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) Hukuk (%50 İndirimli) 108/108 389,47 77.364
- Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hukuk (%50 İndirimli) 98/98 389,2 77.940
- İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) Hukuk (%50 İndirimli) 115/115 388,81 78.781
- Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Ücretli) 20/20 388,63 79.133
- Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) Hukuk (Ücretli) 7/7 388,59 79.224
- İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) Hukuk (%50 İndirimli) 123/123 386,45 83.567
- İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) Hukuk (%50 İndirimli) 170/170 385,65 85.187
- Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hukuk (Ücretli) 55/55 384,64 87.310
- İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) Hukuk (%50 İndirimli) 144/144 382,68 91.507
- Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Hukuk (%50 İndirimli) 86/86 382,19 92.520
- Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Hukuk (%50 İndirimli) 160/160 381,54 93.954
- İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) Hukuk (%50 İndirimli) 116/116 381,08 94.992
- Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hukuk (%50 İndirimli) 93/93 380,3 96.704
- Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (%50 İndirimli) 60/60 377,04 104.078
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) Hukuk (%50 İndirimli) 158/158 376,99 104.169
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) Hukuk (Ücretli) 3/3 376,63 104.968
- Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) Hukuk (%50 İndirimli) 114/114 376,59 105.061
- İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) Hukuk (Ücretli) 20/20 376,27 105.744
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Hukuk (Ücretli) 54/54 376,24 105.818
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hukuk (Ücretli) 53/53 376,23 105.855
- Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hukuk (%50 İndirimli) 170/170 375,79 106.896
- Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Hukuk (%50 İndirimli) 150/150 375,47 107.610
- Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) 20/20 374,63 109.590
- Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Hukuk (Ücretli) 25/25 372,59 114.386
- İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) Hukuk (%25 İndirimli) 54/54 372,45 114.684
- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (%50 İndirimli) 29/29 372,08 115.618
- Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Hukuk (%50 İndirimli) 31/4 371,69 116.522
- Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (%50 İndirimli) 121/121 371,66 116.611
- Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hukuk (Ücretli) 40/40 371,58 116.800
- Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (%25 İndirimli) 96/19 371,1 117.993
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Hukuk (%50 İndirimli) 31/31 370,75 118.867
- Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Hukuk (Ücretli) 104/104 370,62 119.198
- İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) Hukuk (Ücretli) 15/2 370,28 120.034
- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) Hukuk (%50 İndirimli) 26/22 370,2 120.204
- Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Hukuk (%50 İndirimli) 55/14 369,94 120.846
- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Ücretli) 56/3 369,85 121.045
- İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) Hukuk (Ücretli) 20/6 369,79 121.225
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Ücretli) 120/120 369,68 121.492
- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet)(KKTC) Hukuk (%50 İndirimli) 30/13 369,68 121.495
- Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (%50 İndirimli) 57/38 369,29 122.411
- İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) Hukuk (%50 İndirimli) 53/49 369,26 122.486
- Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Hukuk 30/30 369,13 122.814
- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Hukuk (%50 İndirimli) 33/14 368,83 123.563
- Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Ücretli) 32/3 368,79 123.649
- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) Hukuk (Ücretli) 20/3 368,72 123.836
- İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) Hukuk (%50 İndirimli) 89/45 368,63 124.044
- Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (%50 İndirimli) 150/148 368,59 124.172
- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) Hukuk (Ücretli) 93/44 368,51 124.352
- İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) Hukuk (%25 İndirimli) 170/100 368,47 124.464
- Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Ücretli) 20/1 368,45 124.501
- İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) Hukuk (Ücretli) 25/22 368,45 124.504
- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (%25 İndirimli) 148/69 368,44 124.541
- Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (%50 İndirimli) 140/114 368,37 124.698
- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Hukuk (%50 İndirimli) 76/20 368,3 124.868
- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) Hukuk (%50 İndirimli) 17/16 368,29 124.903
- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Hukuk (Ücretli) 18/7 368,28 124.926
- Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (%50 İndirimli) 102/27 368,27 124.954
- İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) Hukuk (%25 İndirimli) 141/96 368,26 124.981
- Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Hukuk (%50 İndirimli) 34/— – —
- Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Ücretli) 4/— – —
- Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Hukuk (Ücretli) 1/— – —
- Girne Üniversitesi (Kktc) Hukuk (%50 İndirimli) 24/— – —
- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet)(KKTC) Hukuk (Ücretli) 10/— – —