Dicle Üniversitesi TABAN PUANLARI 2024 | Dicle Üniversitesi başarı sıralaması ve kontenjanlar

Dicle Üniversitesi TABAN PUANLARI | ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavlarına katılan üniversite adayları, tercih işlemleri için araştırmalara başladı. Sınavdan alınan puanla üniversite ve bölümlerin taban puanlarını karşılaştırarak tercih listesi hazırlayan adaylar için 'Dicle Üniversitesi taban puanları 2024, Dicle Üniversitesi başarı sıralaması ve kontenjanlar' listesini derledik.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLAR
Bölüm: Adalet
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 120
Taban Puan: 330,24909
Başarı Sıralaması: 573,362
Bölüm: Ağız ve Diş Sağlığı
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 70
Taban Puan: 346,19232
Başarı Sıralaması: 450,418
Bölüm: Almanca Öğretmenliği
Puan Türü: DİL
Kontenjan: 50
Taban Puan: 343,2346
Başarı Sıralaması: 53,157
Bölüm: Sosyoloji
Puan Türü: EA
Kontenjan: 70
Taban Puan: 279,4359
Başarı Sıralaması: 577,355
Bölüm: Anestezi
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 70
Taban Puan: 377,62199
Başarı Sıralaması: 276,329
Bölüm: Arap Dili ve Edebiyatı
Puan Türü: DİL
Kontenjan: 70
Taban Puan: 323,56352
Başarı Sıralaması: 62,341
Bölüm: Arkeoloji
Puan Türü: EA
Kontenjan: 60
Taban Puan: 265,81486
Başarı Sıralaması: 709,049
Bölüm: Aşçılık
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 50
Taban Puan: 325,07411
Başarı Sıralaması: 618,639
Bölüm: Bahçe Bitkileri
Puan Türü: SAY
Kontenjan: 30
Taban Puan: 270,311
Başarı Sıralaması: 467,9
Bölüm: Bahçe Tarımı
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 50
Taban Puan: 269,97354
Başarı Sıralaması: 1,291,112
Bölüm: Bankacılık ve Sigortacılık
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 50
Taban Puan: 257,56572
Başarı Sıralaması: 1,487,097
Bölüm: Basım ve Yayım Teknolojileri
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 50
Taban Puan: 261,54905
Başarı Sıralaması: 1,422,291
Bölüm: Beslenme ve Diyetetik
Puan Türü: SAY
Kontenjan: 50
Taban Puan: 318,13942
Başarı Sıralaması: 266,626
Bölüm: Bilgisayar Programcılığı
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 50
Taban Puan: 266,51213
Başarı Sıralaması: 1,344,474
Bölüm: Bilgisayar Programcılığı
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 65
Taban Puan: 330,16323
Başarı Sıralaması: 574,107
Bölüm: Bilgisayar Programcılığı
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 50
Taban Puan: 269,60964
Başarı Sıralaması: 1,296,618
Bölüm: Bilgisayar Programcılığı
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 60
Taban Puan: 260,8903
Başarı Sıralaması: 1,432,868
Bölüm: Biyoloji
Puan Türü: SAY
Kontenjan: 25
Taban Puan: 285,94417
Başarı Sıralaması: 386,375
Bölüm: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 40
Taban Puan: 256,82178
Başarı Sıralaması: 1,499,284
Bölüm: Tıp
Puan Türü: SAY
Kontenjan: 250
Taban Puan: 498,40017
Başarı Sıralaması: 19,642
Bölüm: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Puan Türü: SÖZ
Kontenjan: 60
Taban Puan: 262,63227
Başarı Sıralaması: 676,451
Bölüm: Çocuk Gelişimi
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 70
Taban Puan: 312,69781
Başarı Sıralaması: 740,026
Bölüm: Çocuk Gelişimi
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 60
Taban Puan: 281,3621
Başarı Sıralaması: 1,125,168
Bölüm: Çocuk Gelişimi
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 60
Taban Puan: 273,88738
Başarı Sıralaması: 1,232,432
Bölüm: Diş Hekimliği
Puan Türü: SAY
Kontenjan: 120
Taban Puan: 475,79463
Başarı Sıralaması: 35,917
Bölüm: Diş Protez Teknolojisi
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 70
Taban Puan: 327,70832
Başarı Sıralaması: 595,136
Bölüm: Diyaliz
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 70
Taban Puan: 327,49778
Başarı Sıralaması: 597,037
Bölüm: Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 50
Taban Puan: 243,70198
Başarı Sıralaması: 1,724,525
Bölüm: Eczacılık
Puan Türü: SAY
Kontenjan: 80
Taban Puan: 456,62134
Başarı Sıralaması: 52,185
Bölüm: Elektrik
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 60
Taban Puan: 299,61575
Başarı Sıralaması: 887,266
Bölüm: Elektrik
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 50
Taban Puan: 253,18936
Başarı Sıralaması: 1,560,233
Bölüm: Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Puan Türü: SAY
Kontenjan: 70
Taban Puan: 310,19591
Başarı Sıralaması: 291,392
Bölüm: Fizik
Puan Türü: SAY
Kontenjan: 20
Taban Puan: 274,23549
Başarı Sıralaması: 445,695
Bölüm: Elektrikli Cihaz Teknolojisi
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 40
Taban Puan: 262,76313
Başarı Sıralaması: 1,402,945
Bölüm: Elektronik Teknolojisi
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 60
Taban Puan: 274,15405
Başarı Sıralaması: 1,228,558
Bölüm: Felsefe
Puan Türü: EA
Kontenjan: 40
Taban Puan: 265,13655
Başarı Sıralaması: 716,023
Bölüm: Fen Bilgisi Öğretmenliği
Puan Türü: SAY
Kontenjan: 40
Taban Puan: 324,23129
Başarı Sıralaması: 249,281
Bölüm: Fizyoterapi
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 70
Taban Puan: 335,42019
Başarı Sıralaması: 530,443
Bölüm: Gazetecilik
Puan Türü: SÖZ
Kontenjan: 50
Taban Puan: 329,54881
Başarı Sıralaması: 184,028
Bölüm: Tıp
Puan Türü: SAY
Kontenjan: 250
Taban Puan: 498,40017
Başarı Sıralaması: 19,642
Bölüm: Gıda Teknolojisi
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 50
Taban Puan: 266,13024
Başarı Sıralaması: 1,350,337
Bölüm: Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Puan Türü: SÖZ
Kontenjan: 70
Taban Puan: 295,9291
Başarı Sıralaması: 378,034
Bölüm: Harita ve Kadastro
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 40
Taban Puan: 296,43871
Başarı Sıralaması: 925,975
Bölüm: Havacılık Yönetimi
Puan Türü: EA
Kontenjan: 70
Taban Puan: 292,0665
Başarı Sıralaması: 471,133
Bölüm: Hemşirelik
Puan Türü: SAY
Kontenjan: 100
Taban Puan: 404,27973
Başarı Sıralaması: 105,432
Bölüm: Hukuk
Puan Türü: EA
Kontenjan: 280
Taban Puan: 401,7823
Başarı Sıralaması: 42,556
Bölüm: İç Mekan Tasarımı
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 60
Taban Puan: 306,18904
Başarı Sıralaması: 810,802
Bölüm: İktisat
Puan Türü: EA
Kontenjan: 60
Taban Puan: 257,42888
Başarı Sıralaması: 799,629
Bölüm: İlahiyat
Puan Türü: SÖZ
Kontenjan: 310
Taban Puan: 310,156
Başarı Sıralaması: 283,362
Bölüm: İlahiyat (İÖ)
Puan Türü: SÖZ
Kontenjan: 160
Taban Puan: 279,06578
Başarı Sıralaması: 516,234
Bölüm: İlahiyat (M.T.O.K.)
Puan Türü: SÖZ
Kontenjan: 30
Taban Puan: 260,13495
Başarı Sıralaması: 651,327
Bölüm: İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
Puan Türü: SÖZ
Kontenjan: 20
Taban Puan: 243,97859
Başarı Sıralaması: 880,424
Bölüm: İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Puan Türü: SAY
Kontenjan: 40
Taban Puan: 434,50367
Başarı Sıralaması: 72,669
Bölüm: İngiliz Dili ve Edebiyatı
Puan Türü: DİL
Kontenjan: 50
Taban Puan: 380,03031
Başarı Sıralaması: 36,749
Bölüm: Kimya
Puan Türü: SAY
Kontenjan: 20
Taban Puan: 285,97233
Başarı Sıralaması: 386,234
Bölüm: İngilizce Öğretmenliği
Puan Türü: DİL
Kontenjan: 20
Taban Puan: 426,87448
Başarı Sıralaması: 17,953
Bölüm: İnşaat Mühendisliği
Puan Türü: SAY
Kontenjan: 55
Taban Puan: 307,84426
Başarı Sıralaması: 299,392
Bölüm: İnşaat Teknolojisi
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 50
Taban Puan: 293,78583
Başarı Sıralaması: 959,067
Bölüm: İşletme
Puan Türü: EA
Kontenjan: 70
Taban Puan: 269,54312
Başarı Sıralaması: 670,855
Bölüm: İşletme Yönetimi
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 35
Taban Puan: 239,47303
Başarı Sıralaması:
Bölüm: İşletme Yönetimi
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 80
Taban Puan: 269,23499
Başarı Sıralaması: 1,302,315
Bölüm: İşletme Yönetimi
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 40
Taban Puan: 243,18255
Başarı Sıralaması: 1,733,790
Bölüm: Kimya Teknolojisi
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 50
Taban Puan: 265,08277
Başarı Sıralaması: 1,366,438
Bölüm: Makine
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 60
Taban Puan: 272,21168
Başarı Sıralaması: 1,257,461
Bölüm: Makine Mühendisliği
Puan Türü: SAY
Kontenjan: 25
Taban Puan: 308,02578
Başarı Sıralaması: 298,725
Bölüm: Makine Resim ve Konstrüksiyonu
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 40
Taban Puan: 244,92454
Başarı Sıralaması: 1,702,869
Bölüm: Matematik
Puan Türü: SAY
Kontenjan: 60
Taban Puan: 306,82991
Başarı Sıralaması: 302,876
Bölüm: Matematik Öğretmenliği
Puan Türü: SAY
Kontenjan: 20
Taban Puan: 403,61481
Başarı Sıralaması: 106,224
Bölüm: Mimarlık
Puan Türü: SAY
Kontenjan: 70
Taban Puan: 324,28164
Başarı Sıralaması: 249,138
Bölüm: Mobilya ve Dekorasyon
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 40
Taban Puan: 248,76689
Başarı Sıralaması: 1,635,744
Bölüm: Moleküler Biyoloji ve Genetik
Puan Türü: SAY
Kontenjan: 40
Taban Puan: 293,61071
Başarı Sıralaması: 352,951
Bölüm: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 90
Taban Puan: 275,89016
Başarı Sıralaması: 1,203,166
Bölüm: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 50
Taban Puan: 250,23396
Başarı Sıralaması: 1,610,530
Bölüm: Okul Öncesi Öğretmenliği
Puan Türü: SÖZ
Kontenjan: 60
Taban Puan: 409,17798
Başarı Sıralaması: 14,515
Bölüm: Organik Tarım
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 30
Taban Puan: 246,3566
Başarı Sıralaması: 1,677,523
Bölüm: Organik Tarım
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 50
Taban Puan: 261,72595
Başarı Sıralaması: 1,419,429
Bölüm: Ortopedik Protez ve Ortez
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 70
Taban Puan: 329,3827
Başarı Sıralaması: 580,615
Bölüm: Otomotiv Teknolojisi
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 60
Taban Puan: 275,82583
Başarı Sıralaması: 1,204,082
Bölüm: Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 60
Taban Puan: 249,96837
Başarı Sıralaması: 1,615,096
Bölüm: Psikoloji
Puan Türü: EA
Kontenjan: 70
Taban Puan: 367,79877
Başarı Sıralaması:
Bölüm: Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 60
Taban Puan: 314,26572
Başarı Sıralaması: 723,729
Bölüm: Sağlık Yönetimi
Puan Türü: EA
Kontenjan: 70
Taban Puan: 311,46056
Başarı Sıralaması: 337,497
Bölüm: Sınıf Öğretmenliği
Puan Türü: EA
Kontenjan: 40
Taban Puan: 384,67004
Başarı Sıralaması: 72,167
Bölüm: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Puan Türü: EA
Kontenjan: 60
Taban Puan: 290,19523
Başarı Sıralaması: 485,982
Bölüm: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
Puan Türü: EA
Kontenjan: 40
Taban Puan: 263,88882
Başarı Sıralaması: 729,116
Bölüm: Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Puan Türü: SÖZ
Kontenjan: 50
Taban Puan: 370,48662
Başarı Sıralaması: 60,503
Bölüm: Bitki Koruma
Puan Türü: SAY
Kontenjan: 50
Taban Puan: 285,02254
Başarı Sıralaması: 390,727
Bölüm: Süt ve Besi Hayvancılığı
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 40
Taban Puan: 254,29617
Başarı Sıralaması: 1,541,472
Bölüm: Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 50
Taban Puan: 245,10379
Başarı Sıralaması: 1,699,750
Bölüm: Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
Puan Türü: SAY
Kontenjan: 30
Taban Puan: 259,8799
Başarı Sıralaması: 534,917
Bölüm: Tarih
Puan Türü: SÖZ
Kontenjan: 80
Taban Puan: 304,68088
Başarı Sıralaması: 317,571
Bölüm: Tarih (İÖ)
Puan Türü: SÖZ
Kontenjan: 50
Taban Puan: 278,08106
Başarı Sıralaması: 525,551
Bölüm: Tarih Öğretmenliği
Puan Türü: SÖZ
Kontenjan: 20
Taban Puan: 368,84027
Başarı Sıralaması: 63,781
Bölüm: Tarla Bitkileri
Puan Türü: SAY
Kontenjan: 40
Taban Puan: 276,8351
Başarı Sıralaması: 431,483
Bölüm: Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 70
Taban Puan: 349,74507
Başarı Sıralaması: 426,252
Bölüm: Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 70
Taban Puan: 353,58175
Başarı Sıralaması: 401,684
Bölüm: Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 70
Taban Puan: 343,63252
Başarı Sıralaması: 468,446
Bölüm: Tohumculuk Teknolojisi
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 50
Taban Puan: 246,45517
Başarı Sıralaması: 1,675,849
Bölüm: Turizm Animasyonu
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 40
Taban Puan: 257,17078
Başarı Sıralaması: 1,493,637
Bölüm: Turizm ve Otel İşletmeciliği
Puan Türü: TYT
Kontenjan: 50
Taban Puan: 283,40653
Başarı Sıralaması:
Bölüm: Türk Dili ve Edebiyatı
Puan Türü: SÖZ
Kontenjan: 70
Taban Puan: 327,28784
Başarı Sıralaması: 193,963
Bölüm: Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Puan Türü: SÖZ
Kontenjan: 50
Taban Puan: 288,91868
Başarı Sıralaması: 432,334
Bölüm: Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Puan Türü: SÖZ
Kontenjan: 20
Taban Puan: 375,66797
Başarı Sıralaması: 51,292
Bölüm: Türkçe Öğretmenliği
Puan Türü: SÖZ
Kontenjan: 40
Taban Puan: 397,03704
Başarı Sıralaması: 23,926
Bölüm: Veteriner
Puan Türü: SAY
Kontenjan: 80
Taban Puan: 356,61497
Başarı Sıralaması: 175,824
Bölüm: Zootekni
Puan Türü: SAY
Kontenjan: 30
Taban Puan: 255,9704
Başarı Sıralaması: 563,401
NOT: 2024 yılının taban puanları, yerleştirmeler yapılmadığından henüz belirlenmemiş olup, ilgili haberde 2023 yılına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları paylaşılmıştır. Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.