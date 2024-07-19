Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 19 TEMMUZ rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 19 TEMMUZ rakamları

19 Temmuz 2024 günü, önceki günlerde yağış görülmemesinin ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 70'in altında seyrediyor. Megakentte yağışlar beklenen miktarda olmazken su seviyesi son olarak yüzde 62,75 olarak ölçüldü. İşte 19 Temmuz Cuma 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 23:52 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 09:27
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 19 TEMMUZ rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 19 TEMMUZ | İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 32,42 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 75,51 ile Terkos Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 19 Temmuz Cuma günü yüzde 62,75 olarak ölçüldü.

💦19 TEMMUZ 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

19 Temmuz Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 62,75 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 19 Temmuz'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %70,49

🚿 Darlık Barajı: %64

🚿 Elmalı Barajı: %65,17

🚿 Terkos Barajı: %75,51

🚿 Alibey Barajı: %32,42

🚿 Büyükçekmece Barajı: %59,5

🚿 Sazlıdere Barajı: %55,14

🚿 Istrancalar Barajı: %37,37

🚿 Kazandere Barajı: %37,62

🚿 Pabuçdere Barajı: %46,35

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

Mourinho neşteri vurdu! F.Bahçe'de 7 ayrılık birden
G.Saray'da Icardi heyecanı! İşte o gelişme
DİĞER
Yabancı Damat’ın Niko’su Özgür Çevik, gerçek hayatta da damat oluyor! Düğünün detayları belli oldu
Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı! 3 isme beraat talebi... Kime ne kadar ceza istendi?
G.Saray'dan Göztepe'ye sürpriz transfer!
F.Bahçe'den 19'luk yıldız için tam 18 milyon Euro!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Göztepe'ye sürpriz transfer! G.Saray'dan Göztepe'ye sürpriz transfer! 09:48
EURO 2024'te yıldızlaştı! Mourinho'nun yeni golcüsü olacak EURO 2024'te yıldızlaştı! Mourinho'nun yeni golcüsü olacak 09:43
Mourinho neşteri vurdu! F.Bahçe'de 7 ayrılık birden Mourinho neşteri vurdu! F.Bahçe'de 7 ayrılık birden 09:40
F.Bahçe'den 19'luk yıldız için tam 18 milyon Euro! F.Bahçe'den 19'luk yıldız için tam 18 milyon Euro! 09:12
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 19 Temmuz bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 19 Temmuz bugün kimin maçı var? 08:11
Fırtına sağ bekine kavuşuyor! Fırtına sağ bekine kavuşuyor! 00:52
Daha Eski
Fırtına sağ bekine kavuşuyor! Fırtına sağ bekine kavuşuyor! 00:46
Buruk'tan transfer sözleri! Buruk'tan transfer sözleri! 23:05
F.Bahçe'den Kadıköy'de gövde gösterisi! F.Bahçe'den Kadıköy'de gövde gösterisi! 23:05
G.Saray rotayı eski aşkına çevirdi! İngiltere'den geliyor G.Saray rotayı eski aşkına çevirdi! İngiltere'den geliyor 23:05
Sağ bek transferinde ters köşe! Doue ve Jelert derken... Sağ bek transferinde ters köşe! Doue ve Jelert derken... 23:05
G.Saray'ın eski yıldızı F.Bahçe'ye! Transferde yılın sürprizi G.Saray'ın eski yıldızı F.Bahçe'ye! Transferde yılın sürprizi 23:05