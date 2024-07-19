AÖF AÇIKÖĞRETİM ÖN LİSANS taban puanları | 2024 AÖF 2 yıllık ön lisans bölümleri, sıralama ve kontenjanlar

AÖF AÇIKÖĞRETİM ÖN LİSANS taban puanları | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında düzenlenen TYT ve AYT sınavlarının ardından milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi taban puanlarını araştıran adaylar için 'AÖF Açıköğretim ön lisans taban puanları, 2024 AÖF 2 yıllık ön lisans bölümleri, sıralama ve kontenjanlar' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
2024 AÖF 2 YILLIK ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ, SIRALAMA VE KONTENJANLAR
- Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 1200 1228 434,29719 296,90022 920.274
- Aşçılık TYT 1500 1532 450,18173 277,66361 1.177.885
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 1400 1435 465,89390 268,36693 1.315.711
- Bilgisayar Programcılığı TYT 600 609 484,89534 344,43308 462.560
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 1000 1023 407,15525 278,76792 1.161.931
- Coğrafi Bilgi Sistemleri TYT 500 513 388,62430 260,94419 1.432.008
- Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 400 410 417,12076 277,73693 1.176.806
- Çocuk Gelişimi TYT 2800 2866 448,39404 288,56744 1.027.024
- Dış Ticaret TYT 900 921 427,66462 276,38057 1.196.305
- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 800 804 406,05518 281,92813 1.117.200
- Emlak Yönetimi TYT 450 462 413,72493 279,74742 1.148.030
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 1700 1743 388,47830 255,01332 1.529.354
- Ev İdaresi TYT 1000 1025 382,38813 248,89867 1.633.502
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık TYT 650 667 431,51413 265,06505 1.366.742
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 2550 2612 442,51328 252,70285 1.568.534
- İlahiyat (Arapça) (Önlisans) TYT 300 308 492,28635 275,41167 1.210.001
- İlahiyat (Önlisans) TYT 14500 14860 473,69662 243,33587 1.731.043
- İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 1100 1126 395,56705 276,15531 1.199.462
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 1200 1225 413,03317 297,91526 907.787
- İşletme Yönetimi TYT 1400 1433 473,22574 264,81841 1.370.581
- Kültürel Miras ve Turizm TYT 300 308 408,58559 261,72645 1.419.421
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 1700 1741 404,05614 274,88090 1.217.733
- Lojistik TYT 850 870 406,79898 271,81963 1.263.244
- Marka İletişimi TYT 450 462 432,56620 257,13636 1.494.203
- Medya ve İletişim TYT 500 513 390,92777 263,36058 1.393.557
- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası TYT 200 205 426,06465 294,99465 943.922
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 1450 1486 413,89448 267,96508 1.321.844
- Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi TYT 400 410 417,53972 261,93131 1.416.201
- Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 600 615 423,13674 260,34033 1.441.797
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 3400 3485 475,23374 257,18174 1.493.465
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 600 612 457,30072 283,64222 1.093.701
- Sosyal Hizmetler TYT 5700 5841 423,88778 255,87242 1.514.978
- Sosyal Medya Yöneticiliği TYT 1100 1128 441,72327 260,90322 1.432.668
- Spor Yönetimi TYT 500 513 453,86685 280,74430 1.133.892
- Tarım Teknolojisi TYT 600 613 471,92127 278,98021 1.158.992
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 1000 1005 460,83731 338,01363 510.267
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 400 409 428,40313 280,38551 1.138.876
- Web Tasarımı ve Kodlama TYT 2000 2043 451,54289 281,90791 1.117.477
- Yaşlı Bakımı TYT 1900 1947 434,89779 266,04320 1.351.646
- Yerel Yönetimler TYT 400 409 391,62608 266,91021 1.338.185
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NOT: 2024 yılının taban puanları, yerleştirmeler yapılmadığından henüz belirlenmemiş olup, ilgili haberde 2023 yılına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları paylaşılmıştır. Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.