Haberler Haberler tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

UEFA Şampiyonlar Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig yayıncısı TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçları süresinde araştılan TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 07:04 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 07:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

tv8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

tv8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

G.Saray'a Wendel müjdesi!
F.Bahçe'den Kovacic bombası!
DİĞER
Hakkı Bulut'un evi sosyal medyada gündem oldu! Bahçelievler'de 3+1 dairede mütevazı bir hayat sürüyor...
Uyuşturucu baronlarının tahliyesine soruşturma!
Cimbom'dan o transfer için kıran kırana pazarlık!
F.Bahçe'nin forvet transferinde flaş isimler!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'dan savunmaya 2 hamle birden! Fırtına'dan savunmaya 2 hamle birden! 01:01
G.Saray ayrılığı resmen duyurdu! G.Saray ayrılığı resmen duyurdu! 01:01
F.Bahçe'den G.Saray'a bir çalım daha! Cimbom'un eski yıldızı geliyor F.Bahçe'den G.Saray'a bir çalım daha! Cimbom'un eski yıldızı geliyor 01:01
F.Bahçe Saint-Maximin'i resmen açıkladı! İşte sözleşme şartları F.Bahçe Saint-Maximin'i resmen açıkladı! İşte sözleşme şartları 01:01
Cimbom'dan F.Bahçe'ye flaş çalım! Cimbom'dan F.Bahçe'ye flaş çalım! 01:01
Beşiktaş'tan kötü prova! Beşiktaş'tan kötü prova! 01:01
Daha Eski
Takımda kalması bekleniyordu! İtalya yolcusu... Takımda kalması bekleniyordu! İtalya yolcusu... 01:01
Süper Lig devi Neres ile taraftarlarını coşturacak! Süper Lig devi Neres ile taraftarlarını coşturacak! 01:01
G.Saray'a Wendel müjdesi! G.Saray'a Wendel müjdesi! 00:50
Kartal kalp krizi mi geçirdi? Kendisi açıkladı Kartal kalp krizi mi geçirdi? Kendisi açıkladı 01:00
Beşiktaş'ta iki ayrılık birden! Beşiktaş'ta iki ayrılık birden! 01:00
Kocaelispor'dan dikkat çeken transfer! Kocaelispor'dan dikkat çeken transfer! 01:00