TOKİ taksitlerine güncelleme: Bakan Kurum açıkladı! Aylık TOKİ taksitleri yüzde kaç artacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ sahiplerini ilgilendiren bir paylaşımla TOKİ aylık taksitlerindeki artış oranının düşürüldüğünü duyurdu. TOKİ aylık taksitlerinde artış oranı olarak TÜFE oranı baz alınırken Bakan Kurum, artışların yüzde 49 olan TÜFE oranı yerine yüzde 24 oranında yapılacağını duyurdu.

Bakan Kurum, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir haberimiz var.

Biliyorsunuz, TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk.

Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk."