Haberler Haberler RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 18 Temmuz 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 18 Temmuz 2024 Resmi Gazete kararları

18 TEMMUZ 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI | Resmi Gazete'nin 18 Temmuz 2024 tarihli 32605. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 18 Temmuz Perşembe 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 08:12
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 18 Temmuz 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 18 TEMMUZ | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 18 Temmuz Perşembe tarihli 32605. sayısı yayınlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 18 Temmuz 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

18 TEMMUZ 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI

1417 Dışişleri Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1418 Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1419 Plan ve Bütçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

–– Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Doç. Dr. Metin KIRATLI'nın Seçilmesine Dair Karar (Karar: 2024/209)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220)

YÖNETMELİK

–– Yazma Eser Kütüphanelerinin Görevleri ve Yazma Eser Kütüphanelerinden Yararlanma Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Etil Alkol, Metanol ve Suma Üretim Miktarı ile Etil Alkol ve Metanol Depolarındaki Stok Hareketlerinin Tespitine, Ürünlerin Ticaretine İlişkin Yöntemin Belirlenmesine, Verilerin Toplanmasına ve Ürünlerin Nakline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2024/14)

👉18 TEMMUZ 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 2/5/2024 Tarihli ve 2020/12216 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/5/2024 Tarihli ve 2020/13187 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/5/2024 Tarihli ve 2020/14764 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

İrfan Can'a dev transfer teklifi! Böyle rakam görülmedi
G.Ssaray rotayı eski aşkına çevirdi! İngiltere'den geliyor
DİĞER
Son dakika transfer haberi: Ve Fenerbahçe'nin son bombası! Yıldız golcü geliyor...
MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe! Sözde istihbarat hücresi çökertildi: Elebaşı Cemil Bayık'ın 'gazeteci' maskeli muhbiri paket
G.Saray çok istedi F.Bahçe kaptı! Transferde ters köşe
F.Bahçe'den Kovacic bombası!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray çok istedi F.Bahçe kaptı! Transferde ters köşe G.Saray çok istedi F.Bahçe kaptı! Transferde ters köşe 09:05
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 18 Temmuz bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 18 Temmuz bugün kimin maçı var? 07:58
Fırtına'dan savunmaya 2 hamle birden! Fırtına'dan savunmaya 2 hamle birden! 01:01
G.Saray ayrılığı resmen duyurdu! G.Saray ayrılığı resmen duyurdu! 01:01
F.Bahçe'den G.Saray'a bir çalım daha! Cimbom'un eski yıldızı geliyor F.Bahçe'den G.Saray'a bir çalım daha! Cimbom'un eski yıldızı geliyor 01:01
F.Bahçe Saint-Maximin'i resmen açıkladı! İşte sözleşme şartları F.Bahçe Saint-Maximin'i resmen açıkladı! İşte sözleşme şartları 01:01
Daha Eski
Cimbom'dan F.Bahçe'ye flaş çalım! Cimbom'dan F.Bahçe'ye flaş çalım! 01:01
Beşiktaş'tan kötü prova! Beşiktaş'tan kötü prova! 01:01
Beşiktaş'ta iki ayrılık birden! Beşiktaş'ta iki ayrılık birden! 01:00
Kocaelispor'dan dikkat çeken transfer! Kocaelispor'dan dikkat çeken transfer! 01:00
Yiğido hazırlık maçında kaybetti! Yiğido hazırlık maçında kaybetti! 01:00
Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a veda mesajı! Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a veda mesajı! 01:00