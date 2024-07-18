KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU EKRANI 2024 | KPSS lise nasıl başvurulur? Başvuru ücreti ne kadar?

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU 2024 | ÖSYM tarafından her 2 yılda bir gerçekleşen lise mezunlarına yönelik KPSS sınavı için araştırmalar hız kazandı. 18 Temmuz Perşembe günü başlayan başvurularla birlikte binlerce lise mezunu aday, memur olmak için birbiriyle yarışacak. Peki lise mezunlarına yönelik KPSS Ortaöğretim sınavına başvurulur? Başvuru ücreti ne kadar? Sınav ne zaman? İşte KPSS Ortaöğretim başvuru ekranı ve adım adım başvuru...

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ

2024 KPSS Ortaöğretim sınavı için başvuru süreci 18 Temmuz Perşembe günü başladı. Başvurular, 30 Temmuz Salı gününe kadar devam edecek. Başvurular ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden yapılacak.

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2 Temmuz'da başvuruları biten KPSS Önlisans oturumu için başvuru ücreti 350 lira olarak belirlenmişti. 2024 Ortaöğretim KPSS başvuru ücreti de ÖSYM tarafından sınav kılavuzu yayımlanınca netleşecek. KPSS Ortaöğretim sınav kılavuzu yayımlandığında haberimiz güncellenecektir.

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM NASIL BAŞVURULUR?

KPSS Ortaöğretim sınavına başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezlerinden, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ya da. ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir. Sisteme TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş giriş yapan adaylar, başvuru sürecini ÖSYM sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden tamamlayabilecek.

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI GEÇ BAŞVURULAR NE ZAMAN?

2024 KPSS Ortaöğretim sınavı için geç başvurular, 6 Ağustos Salı günü başlayacak. Geç başvurular, 7 Ağustos Çarşamba günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

2024 KPSS Ortaöğretim yani lise sınavı 15 Eylül Pazar günü gerçekleşecek. Sınav sonuçları ise 4 Ekim 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.