EVDE BAKIM AYLIĞI SON DAKİKA | Evde Bakım Maaşı ne kadar oldu? Temmuz ara zammı

EVDE BAKIM AYLIĞI SON DAKİKA | Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından evde bakım maaşı alan vatandaşların alacağı yeni maaş belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayılarıyla birlikte sosyal yardım ödemelerinin de artacağını açıkladı. Memur maaşlarına endeksli olan evde bakım aylığı vatandaşlara zamlı olarak yatırılacak. Peki evde bakım aylığı ne kadar oldu? İşte 2024 Temmuz zammı, güncel, zamlı evde bakım maaşı...

2024 GÜNCEL, ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Evde bakım yardımının 7 bin 608 TL'den 9 bin 077'ye yükseldiğini açıklayan Göktaş, "Yaşlı aylığında raporu yüzde 70 ve üzerinde olan ve engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylığı da 4 bin 196'dan 5 bin 7'ye yükseltiyoruz." diye konuştu.

Mevcut evde bakım maaşı: 7.608 TL

Yüzde 24,73 zamlı evde bakım maaşı: 9.077 TL

EVDE BAKIM AYLIĞINA NE KADAR ZAM GELDİ?

2024 yılının Ocak ayında yapılan zamla birlikte evde bakım maaşı 7 bin 608 TL, yaşlı aylığı 2 bin 348 TL, yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1874 TL, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 2 bin 811 TL'ye yükselmişti. Temmuz ara zammı ile birlikte Evde Bakım aylığı yüzde 19 zamla 9 bin 77 TL'ye yükseltildi.

ZAMLI EVDE BAKIM AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde Bakım maaşı her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara yatırılmaktadır. Bu nedenle ara zamlı evde bakım aylığının Temmuz ayının 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.