BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI 2024 | BİLSEM öğretmen atama tercihleri sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 yılında BİLSEM öğretmen atama tercih tarihleri, adaylar arasında merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 2024 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu çerçevesinde bölge sözlü sınav sonuçları ve tercih yapmaya esas puanlar belirlendi. Şimdi sırada atama tercihleri süreci var. Adayların tercih yapabilmeleri için sözlü sınavdan 60 ve üzeri puan almış olmaları gerekiyor. Başvuru sürecinden sonra görev yeri değişen veya alan değişikliği yapan öğretmenlerin tercih başvuruları geçersiz sayılacak. BİLSEM öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı atama sonuçlarını belirlenen takvim doğrultusunda ilan edecek. MEB öğretmen atama sonuçları 24 Temmuz 2024 tarihinde belli olacak.

Atama sonuçları, Bakanlığın resmî internet adresinde ilan edilecek.

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Sözlü sınava katılan öğretmenlerin tercih yapmaya esas puanları, il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından Değerlendirme Kriterleri Formu (EK-2) üzerinden belirlenen puanın yüzde 60'ı ile sözlü

sınavdan alınan puanın %40'ı toplanarak belirlenecek.

Tercih yapmaya esas puanın oluşması için öğretmenin sözlü sınavdan 60 ve üzeri puan alması gerekiyor.

Sözlü sınava katılmayan ve sözlü sınav esnasında sınav kurallarına aykırı şekilde davranan öğretmenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

Alanlara göre sözlü sınava katılan öğretmenlerin tercih yapmaya esas puanları, Bakanlık tarafından http://meb.gov.tr adresinde yayımlanacak.

Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan öğretmenler, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında boş kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecek.

Başvuru sürecinden sonra görev ili değişen ve/veya alan değişikliği yapan öğretmenlerin tercih başvuruları geçersiz sayılacak.

Atamalar, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak tercih yapmaya esas puan üstünlüğüne göre atama takviminde belirtilen tarihte Bakanlıkça yapılacak.

Öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda tercih yapmaya esas puanların eşitliği hâlinde, Bakanlık tarafından açıklanan Değerlendirme Kriterleri Formu (EK-2) puanı fazla olan adaya öncelik verilecek. Eşitliğin bozulmaması durumunda atanacak öğretmen Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek bilgisayar kurası ile belirlenecek.

40 ve üzeri puan almış öğretmenlerden ataması gerçekleşmeyenlerin puanları geçerliliğini yitirecek. Sözlü sınav puanları da sadece başvuru yapılan yıl için geçerli sayılacak olup, bir sonraki yıl için kullanılamayacak.

Yayımlanan kontenjanlar Bakanlıkça güncellenebilecek. Yapılan güncellemeler il millî eğitim müdürlüklerine bildirilecek.